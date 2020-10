…Trascinatori, pazzi? Senz’altro due anime blues, quelle di Rosario Claps e Donato Corbo organizzatori del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione musicale ” Blue Cat blues”, che si rimboccano le maniche per divertirsi e fare divertire una grande famiglia di appassionati che a Matera, in Casa Cava, si ritrova e si ritroverà nel 2021 per il decennale del Sybc.

E per quell’appuntamento si vorrebbero organizzare tre giornate, concerti in vicinati e piazzette dei rioni Sassi per confluire in un grande momento internazionale del festival. Sognatori? Ma no’, come si dice in Basilicata ”so’ capatost !”, e ne abbiamo conferma la scorsa notte con la jam session di chiusura del festival con Rosario- sempre pronto alla battuta da buon padre di famiglia- che ha portato sul palco musicisti e cantanti che ci potevano stare.



A cominciare da Donato che, finalmente, ha potuto suonare e dar sfogo alle corde della chitarra dopo aver fatto il regista per la diretta streaming, l’elettricista e anche l’igienizzatore con pezzuola e alcool (denaturato naturalmente) per rispettare appieno le norme anti virus a corona. Esibizione travolgente e con voci e musica, compreso l’onnipresente e arrembante armonicista Mino Lionetti, che hanno salutato in un clima di goliardia il corretto pubblico che si è avvicendato nella due giorni in Casa Cava.

Una fatica? Ma ben ripagata dalla ottima e buona musica vista sul palco e con la possibilità, come è nello spirito del festival di scambiare quattro chiacchiere con gli artisti e salutare ragazzi e ragazze che hanno fatto carriera, che si apprestano o sono tornati dagli States, o altri che con tanta passione mandano avanti i festival che sono in rete con il Sybc come il Joe’s Blues di San Martino in Pensilis.



Un cambio palco, con l’assistenza continua e alle bisogna di Francesco Altieri, e poi la sequenza delle esibizioni con un full di brani che spaziano dal blues al country, al grass al rock e qui non sono mancate le piacevoli sorpresi, presentate da Rosario con quattro parole che erano tutte una programma: ” Uagliò, tenetevi forte…” oppure ” Qua’ si arrizzano i peli…” Espressioni colorite in un clima di amicizia e familiarità che conferma lo spirito che aggrega pubblico e artisti del Sybc. Tutti in gamba, ma le donne hanno dato un tocco in più quest’anno all’anima blues del festival e hanno mostrato di avere una forte personalità.

Lady Blues, Caterina Magni, che abbiamo apprezzato per la carica interpretativa e per un repertorio vasto che celebra grandi nomi del blues,

le Fabi’s blues band con due vocalist e con una Fabiana Testa davvero superlativa alla chitarra,

Alessandra Bene delle Blues Women’s che ci ha ricordato per un attimo la padronanza di palco e i lineamenti della ‘fronte’ di Elvis. Finita? Macchè.



Sevi Loa un trio di Tivoli (Roma) ha nella cantante e batterista (che energia!) Valentina Mastropietro un fiume in piena di rock e blues. Blues in rosa, ma dalle forti emozioni interpretative che si sono alternate con quelle dei colleghi uomini.



Blues di alta scuola per i Caboose, un duo tutto sangue, madre e linguaggi,



Luca Notaro Trio dalla voce suggestiva e profonda e gli omaggi all’adrenalina dei Raimbow Bridge ai gruppi dell’hard rock.

E sul palco non sono mancate le sorprese come Fulvio Feliciano,che ha imbracciato e dialogato con la chitarra e duettato con Lady Blues.



E poi Beppe Granieri, anima del Bitonto Festival, con i Suspicous Mind che ha omaggiato il grande Elvis ” The Pelvis”, il re di Memphis che ha ispirato generazioni di musicisti, toccando i ritmi anche di altre sonorità, blues e rockabilly di Ale Coletta 4et e degli altri gruppi (non abbiamo potuto seguirli tutti per concomitanza di impegni) esibitisi con professionalità e passione sul palco di Casa Cava.

Al termine, e prima della Jam session di famiglia, doverosi i ringraziamenti da parte di Rosario Claps a Gigi San Rocco, chef della Trattoria Lucana, che ha salutato e augurato nuovi successi al festival, al disponibile staff del Malatesta



e, sopratutto, allo staff alle ”ragazze”formate in corso d’opera… Sisina, Giulia, Shabnam. Con un saluto da casa a Rosalba, moglie di Donato,che ha arricchito la famiglia con la vispa vocina della piccola Isabel, agli onnipresenti Valerio Lotito e Tonino D’Agrosa, al fonico Francesco Altieri e a Nicola Palermo dell’Onyx che tornerà a casa dalla paziente consorte con l’omaggio ”doveroso” di una maglietta ricordo del festival.

Arrivederci alla 10^ edizione nel segno del Blues e che gli Enti vengano a sentire,vedere cosa sa fare e con tanti ritorni per Matera e la Basilicata quando si muove, e bene, la grande famiglia del South Italy Blues Connection.

I GRUPPI DELLE DUE GIORNATE

Luigi Mitola & Sandy Suglia, Eugenio Greco & New Mississippi, Fabio Mancini, Solid Groove, Triple Trouble, Blues Indelebile Band, Paolo Giardiello, Dago Red, Bob Cillo & Mafia Trunk, True Blues Band, Antonio Gambacorta Trio, Capatosta, Three Steps, Adriano Degli Esposti Band, Giuseppe Giardinelli, SavoiaBrothers, Chuck Arel Tribute Band, Danny Linde Band, Enrico Gemma & friends, Ale Coletta 4et, Seviloa, D’Alessandro Band, Cappu & Blues Band, Johnny blue band, Sara Facciolo, Suspicious Minds, Caboose, Lady Blues, Fabi’s Blues Band, Luca Notaro Trio, The Blues Queen, Rainbow Bridge, Vincenzo Grieco & T.H.E. Rome Blues Authority

I FESTIVAL AFFILIATI

13 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise); Blues in Town (Basilicata); Joe’s Blues Festival (Molise); Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata); Sepino Blues Festival (Molise); Juke Join Fest (Calabria); Catarock Festival (Calabria); Atri International Blues Festival (Abruzzo); Bitonto Blues Festival (Puglia); Tropea Blues (Calabria); Altomonte Blues Night (Calabria); Altomonte Rock Festival (Calabria); Baronissi Blues Festival (Campania); Dogana Blues Festival (Campania)