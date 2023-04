IV edizione di NaturArte alla scoperta dei Parchi della Basilicata

Lunedì 17 aprile 2023, alle ore 10:00, presso il Teatro Stabile della città di Potenza, e martedì 18 aprile alle ore 10:30, presso la palestra della scuola primaria Don Minozzi di Matera, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Basilicata “NaturArte IV edizione alla scoperta dei Parchi della Basilicata”, l’incontro con le nuove generazioni dei 5 Parchi naturali della Basilicata per la presentazione del “Le Favole dei Parchi della Basilicata”. “Un progetto – spiegano i promotori dell’iniziativa – nato in condivisione e co-progettazione tra gli Istituti Comprensivi dei 5 parchi di Basilicata, guidati dalle mani esperte dello scrittore Roberto Piumini. Tutto all’insegna dello straordinario paesaggio umano che NaturArte ci ha fatto conoscere in questi anni, una mescolanza di cultura, benessere, gusto, storia ed emozioni. Il libro, una produzione originale NaturArte, con la direzione artistica di Luigi Esposito, è un esperimento di riscoperta di luoghi fantastici ed unici, della natura e della sua bellezza tra le parole dei bambini e le illustrazioni di Giuseppe Palumbo. Un viaggio da favola, un racconto dell’ambiente, del proprio territorio attraverso l’estro e la potenzialità delle nuove generazioni nel raccontare la propria esperienza. Un viaggio in terra lucana con loro e per loro. Una promozione originale della Basilicata e del suo essere unica sotto forma di un libro di favole.

All’evento interverranno lo scrittore di fiabe Roberto Piumini, l’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico, il direttore generale dipartimento Ambiente e Territorio Roberto Tricomi, la responsabile del progetto della Regione Basilicata Antonella Logiurato. Tra gli ospiti il direttore artistico di NaturArte Luigi Esposito, il responsabile del piano di comunicazione Marco Delorenzo ed i rappresentanti del Parco del Vulture, del Parco Appennino Lucano, Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Parco del Pollino, Parco Murgia Materana. Ospiti d’onore i ragazzi co-autori del libro e una rappresentanza delle scuole dei Parchi. In scena anche gli attori del Teatro dei PAT, in una sperimentazione di connubio tra arte, illustrazioni, recitazione per coinvolgere il pubblico e stimolare emozioni forti. L’evento sarà ripreso in diretta e diffuso su tutti i canali social di NaturArte Basilicata (facebook, youtube, instagram). Per informazioni www.naturartebasilicata.com o canali social facebook, instagram, twitter di NaturArte.”