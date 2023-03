Itai Kriss Quartet in concerto al Rosetta Jazz Club

Hanno girato mezzo mondo, dagli States a Cuba a Israele prima di approdare nel BelPaese con tappa a Matera, venerdì 3 marzo, al Rosetta Jazz Club per un concerto nel solco di sonorità che ne contrassegnano originalità, colori e tanta voglia di tirare fuori il meglio nel rapporto tra musicisti e pubblico. Itai Kriss Quartet sono la conferma che il jazz sceglie sempre i luoghi più interessanti per conquistare nuovo pubblico o ricevere gli attestati di stima degli appassionati.

Sulle rotte intorno al mondo dell’Itai Kriss Quartet è il jazz a indicare la direzione. Nato dalla collaborazione tra Itai Kriss, Dan Aran e i due musicisti italiani Giuseppe Venezia e Daniele Cordisco, venerdì 3 marzo alle 21 il quartetto arriva infatti al Rosetta Jazz Club dopo un tour in Italia e una serie di concerti a New York. L’idea del quartetto è nata proprio dall’altra parte dell’oceano con l’idea di promuovere un jazz legato al mainstream ma capace di comprendere anche il percorso di innovazione sviluppato negli ultimi vent’anni nella Grande Mela dalla nuova generazione di musicisti che mantiene vivo il legame con la tradizione.

“Essere in tour in Italia è sempre meraviglioso, e arrivare a Matera per esibirci al Rosetta Jazz Club è la ciliegina sulla torta. Questo ensemble è diventato una famiglia per noi e il Rosetta è una casa. Non vediamo l’ora di essere lì”, ha dichiarato il batterista israeliano Dan Aran.

Sfaccettato, singolare e ricco di colori, il sound della band rende il progetto unico e ne fa un viaggio dai deserti di Israele alle spiagge di Cuba, passando per il medio Oriente, il nord Africa per poi approdare nei Caraibi e poi ancora a Manhattan.

L’ascoltatore viaggerà attraverso tutti questi luoghi durante il concerto. Il repertorio di questa formazione verte principalmente su composizioni originali, senza escludere alcune delle più belle pagine che hanno reso cosi celebre il songbook americano, rivisitate senza cadere nel manierismo sterile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione.

1/3/2023

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club

Bio.

Itai Kriss

Da quasi 20 anni sulla scena jazzistica newyorkese, il virtuoso del flauto Itai Kriss ha saputo fondere i suoni di Israele a quelli del jazz, del latin jazz, della musica afro-cubana con una maestria unica. Si è esibito nei più prestigiosi festival in tutto il mondo e regolarmente suona nei club della “grande mela” quali: The Blue Note, Birdland, Dizzy’s Club Coca Cola, Jazz at Lincoln Center e al The Copacabana, al fianco di artisti del calibro di: Los Hacheros, Dafnis Prieto, Elio Villafranca, Edmar Castañeda, Jorge Glem, Yemen Blues, Gregory Hutchinson, Burning Spear, Pedrito Martinez, Jerry Gonzalez, Omer Avital, Yosvany Terry, Avishai Cohen, Eric McPherson and Aaron Goldberg,

Dan Aran

Batterista israeliano trasferitosi a New York da oltre 20 anni, Dan è uno dei più apprezzati musicisti sulla scena newyorkese. Diplomato alla Rubin Academy of Music di Gerusalemme e alla New School di New York city, Dan ha collaborato con musicisti del calibro di Peter Bernstein, Avishai Cohen, Omer Avital, Harry Withaker, Joe Magnarelli e tantissimi altri ancora.

Daniele Cordisco

Virtuoso della chitarra classe ’88, Daniele è considerato uno dei migliori chitarristi europei e nel corso della sua formazione ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti legati al mondo del jazz come i premi Massimo Urbani, Chicco Bettinardi, miglior chitarrista per l’edizione 2007 del Tuscia in Jazz, borsa di studio alla Berkley di Boston e tanti altri. Si è esibito nei migliori club e festival in Italia cosi come all’estero al fianco di musicisti come: Tom Kennedy, Danilo Rea, Jerry Weldon, Ronnie Cuber e molti altri ancora. La sua ultima fatica discografica lo vede al fianco del gigante del contrabbasso jazz americano Ron Carter.

Giuseppe Venezia

Contrabbassista e bassista versatile, ha affrontato differenti stili musicali pur avendo sempre mantenuto un’attenzione particolare per il mainstream. Nel corso della sua carriera ha suonato in moltissimi festival e club sia in Italia che all’estero.Tra questi ricordiamo il Birdland, il Mezzrow, lo Smalls, il Dizzy’s di New York, l’Hard Rock Café di Atlantic City, solo per citarne alcuni. Molte le sue collaborazioni con musicisti del calibro di Enrico Rava, Peter Bernstein, Jerry Bergonzi, Johnny O’Neal, Joe Fransworth, Greg Hutchinson, Stochelo Rosemberg, Scott Hamilton, Johnatan Blake e tantissimi altri.