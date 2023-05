Iscrivetevi a “I Passi di Matera”, camminata benefica a sostegno oncologia infantile

Si terrà il 10 giugno la 1^ edizione de “I Passi di Matera“, ma affrettatevi, perchè le iscrizioni sono aperte solo fino al 31/05/2023 e si chiuderanno al raggiungimento dei 500 partecipanti. Ci si iscrive dall’apposito sito https://ipassidimatera.it/ su cui trovate tutte le istruzioni, con una donazione minima di 20 euro. Al termine dell’iscrizione si riceverà una mail di conferma e il giorno dell’evento si potrà ritirare il pacco gara con maglietta e gadget. Chi, invece, non volesse o potesse partecipare alla manifestazione, potrà comunque contribuire e sostenere la causa con un’offerta libera, fino al 18/06/2023. I Passi di Matera sosterrà le attività di APLETI, associazione che opera presso l’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, e dell’onlus Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita“, nel loro impegno per migliorare l’assistenza sanitaria, psicologica e umana ai piccoli in cura oncologica. La camminata benefica (con un percorso adatto a tutte le età) partirà dal Parco del Castello dove farà ritorno dopo aver attraversato le vie della città Sarà intermezzata da tappe dedicate a brevi attività di Silent Fitness, guidate da membri del team Light attraverso cuffie wireless in dotazione, e sarà conclusa con l’esibizione del gruppo Euroband. Sul palco allestito nel Parco del Castello, per i più piccoli sono previsti giochi e attività gratuite come l’ippoterapia con la collaborazione del maneggio Vento Barocco e con il coinvolgimento dei supereroi Nundinae. Inoltre, durante la camminata, per i più piccini (dai 3 anni in su) è stata allestita un’area Luna Park dove potranno trascorrere la giornata gratuitamente (attività per cui, sempre sul sito citato prima, è possibile l’iscrizione).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.