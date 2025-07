“Irsina in Musica” rassegna concertistica 2025

Dal 21 luglio al 25 agosto 2025, la città di Irsina torna protagonista della scena musicale lucana con “Irsina in Musica – Estate 2025”, rassegna concertistica ideata e promossa da Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia e Comune di Irsina, realizzata con il patrocinio della Regione Basilicata, del Ministero della Cultura e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Cinque appuntamenti che porteranno nel cuore della cittadina artisti internazionali, ensemble prestigiosi e progetti originali, capaci di coniugare generi diversi in un cartellone variegato e raffinato, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Questo il calendario

📍 Lunedì 21 luglio – Chiostro San Francesco, ore 21.00

EL TANGO SHOW

Con il Trio Accord – Gennaro Minichiello (violino), Giovanna D’Amato (violoncello), Ezio Testa (fisarmonica) – e i ballerini argentini Gisela Tacon, Nelson Piliu, Malena Veltri e Luis Delgado.

📍 Venerdì 25 luglio – Chiostro San Francesco, ore 21.00

L’ANTIDOTE

Con Redi Hasa (violoncello), Bijan Chemirani (percussioni) e Rami Khalifé (pianoforte).

📍 Sabato 2 agosto – Largo Cattedrale, ore 21.00

GERSHWIN vs BACHARACH

Con Lucy Garcia (voce), Domenico Riina (direttore), Daniela Nasti (maestra del coro), L.A.Chorus e Orchestra della Magna Grecia.

📍 Giovedì 7 agosto – Largo Cattedrale, ore 21.00

C’ERA UNA VOLTA ENNIO MORRICONE

Con Alberto Di Leone, Antonio Lavieri, Antonello Losacco, Maurizio Lampugnani.

📍 Lunedì 25 agosto – Chiostro San Francesco, ore 21.00

ALMADONNA

Con Mario Stefano Pietrodarchi, Lisa Manosperti, Badrya Razem, Michele Campobasso, Giovanni Astorino, Giovanni Chiapparino.

«Siamo orgogliosi di ospitare una rassegna musicale – ha dichiarato Giuseppe Candela, sindaco di Irsina – che unisce eccellenza artistica e impegno culturale. Irsina in Musica è un appuntamento atteso dalla comunità e dai tanti visitatori, perché valorizza il nostro patrimonio storico e offre eventi di alta qualità accessibili a tutti».

«Portare la musica in questo meraviglioso comune di Irsina – ha aggiunto Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – peraltro in luoghi simbolo come il Chiostro di San Francesco e Largo Cattedrale è per noi un prezioso valore aggiunto. Il nostro obiettivo è costruire bellezza condivisa, rendendo la musica un’occasione di crescita collettiva. Irsina è un prezioso punto di riferimento per questa visione».

“Irsina in Musica 2025”, pertanto, sarà una rassegna che unisce qualità artistica e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità culturale della Basilicata e promuovere momenti di socialità e partecipazione attraverso la musica, rafforzando il valore della cultura quale volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.