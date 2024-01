Invito a Corte…ad Altamura con l’imperatore Federicus

Se non ha raggiunto l’organizzazione del festival di Sanremo…. poco ci manca per l’evento rievocativo medievale ” Federicus,”organizzato ad Altamura ( Bari) dall’Aps Fortis Murgia e che coinvolge le diverse realtà locali. E del resto la puntualità della manifestazione, che richiede un paziente lavoro di preparazione e di promozione, è la conferma che ” Federicus” è diventato un punto di forza- senz’altro il più noto, con gli eventi legati al pane- che portano Altamura nel novero degli eventi da seguire e partecipare. L’appuntamento è dal 26 al 28 aprile 2024 nel centro storico di Altamura che si trasformerà in un borgo medievale, tra figuranti d’ogni età, lignaggio e foggia, che coinvolgono la comunità locale. E per volere dell’Imperatore e della sua Corte potrete assistere a spettacoli, giochi d’ogni tipo, fino a mettervi alla gogna (se vi va) per un selfie di oggi o per uno sfottò di ieri. Potrete giocare, gustare piatti del passato e delizie del presente. Ma cè tempo, in attesa di conoscere i dettagli del programma. Nel frattempo mettete in calendario, tra le vostre uscite, di amici e parenti, una puntatina ad Altamura. Ad accogliervi Federicus e la popolazione festante…



FEDERICUS 2024: IL MEDIOEVO TORNA A VIVERE AD ALTAMURA DAL 26 AL 28 APRILE!

È giunto il momento tanto atteso! L’APS Fortis Murgia è lieta di annunciare le date ufficiali della XI edizione di Federicus, l’incantevole festa medievale che trasporterà i cittadini di Altamura e i visitatori in un affascinante viaggio nel 1200, all’epoca dell’imperatore svevo Federico II.

Dal 26 al 28 aprile 2024, Altamura si trasformerà in un autentico borgo medievale, con figuranti in abiti d’epoca che daranno vita a un’atmosfera magica e coinvolgente, permettendovi di fare un tuffo nel passato.

Le edizioni precedenti hanno accolto centinaia di migliaia di visitatori da tutta Europa, e la nuova si preannuncia ancora più straordinaria. Altamura si conferma come la destinazione ideale per gli amanti della storia, della cultura e dell’avventura.

Nei prossimi aggiornamenti, condivideremo dettagli esclusivi sull’edizione 2024, entusiasmanti proposte e sorprese uniche che renderanno Federicus un’esperienza indimenticabile. Preparatevi per un avvincente viaggio nel tempo che vi conquisterà e catturerà la vostra immaginazione!

Floriana Maffei

Ufficio Stampa Federicus