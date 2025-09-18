Iniziativa pubblica del Movimento Civico: La Marcia per la cultura e il lavoro per Biblioteca T.Stigliani

Il Movimento Civico: La Marcia per la cultura e il lavoro, per domani -venerdì 19 settembre 2025, alle ore 17,30, presso la Sala Consigliare della Provincia di Matera, Via Ridola n. 60- ha organizzato un incontro pubblico dal titolo: Nel NOME della Biblioteca T. Stigliani. Una iniziativa promossa “per affrontare le problematiche che hanno progressivamente indebolito il ruolo della Biblioteca provincial T. Stigliani quale presidio di grande rilevanza culturale per la nostra comunità e punto di riferimento essenziale per studiosi, studenti, cittadini e per ricercare soluzioni definitive per evitare la possibile chiusura.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.