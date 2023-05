Incontro Unitep Matera su “I cento anni di Rocco Scotellaro”

Mercoledì 24 maggio alle ore 17,00 – nella sala consiliare della Provincia di Matera, l’Unitep, Università della terza età e della educazione permanente nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni di Scotellaro, promuove un incontro con lo storico e scrittore Giovanni Caserta, autore per Villani editore di “I cent’anni di Rocco Scotellaro -1923-2023 – dalla cronaca al mito”.

“Il volume -si spiega in una nota- è una raccolta dei saggi e degli articoli scritti dal prof. Giovanni Caserta su Rocco Scotellaro negli ultimi 60 anni; lo studio di Caserta trae la sua originalità dalla osservazione del poeta da un diverso punto di vista rispetto alle narrazioni correnti. Nelle pagine di Caserta “siamo di fronte ad uno Scotellaro nuovo, guardato dal di dentro, finalmente come persona e non come personaggio, celebrato, tra mille luoghi comuni, per quello che non voleva essere e non fu”. Un uomo che: “contro l’opinione corrente, fu sempre al bivio e, al di là delle sue intenzioni e contro ogni aspettativa, diventò mito, cioè apostolo per tutte le Lucanie del mondo”. E anche: “uno Scotellaro fuori degli schemi, come non l’avete mai conosciuto. Scotellaro restituito a Scotellaro”.

Dopo una breve introduzione del presidente Unitep Costantino Dilillo, e un saluto dell’editore Franco Villani, la scrittrice e giornalista Agnese Ferri condurrà l’incontro con il professor Giovanni Caserta.

Unitep, storica associazione sempre attiva nella “manutenzione del sapere”, promuove attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

