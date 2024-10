Incontro Unitep: “Matera e il suo territorio tra presente e futuro” con l’architetto e urbanista Lorenzo Rota.

Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere organizzati dall’Unitep “Università della terza età e della educazione permanente”.

Per oggi, mercoledì 30.10.2024 alle ore 17:00, nella Sala Consiliare della Provincia di Matera, è previsto un incontro con l’architetto Lorenzo Rota, membro dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), già coordinatore dell’Ufficio Sassi del Comune di Matera e dirigente del Settore Urbanistica, intellettuale molto attivo nel dibattito culturale intorno alle sorti della città e del territorio sul tema “Matera e il suo territorio tra presente e futuro”.

L’evento sarà introdotto dalla Prof. Carmela Dinnella coordinatrice dei corsi dal direttivo Unitep. L’appuntamento, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori. Inoltre, Unitep, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

