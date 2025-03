Incontro/dibattito IL DIRITTO A PARTECIPARE – Matera Città d’Arte e di cultura

Il Movimento Civico: Marcia per la Cultura e il Lavoro ha organizzato l’evento dal titolo: IL “DIRITTO A PARTECIPARE – Matera Città d’Arte e di cultura – Una sfida per la comunità” che si terrà il giorno 14 marzo 2025, dalle ore 17,30, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, sita in Via Lucana n. 82 – Matera. Introduce e coordina: Eustachio Nicoletti. Presentano il documento: Loredana Paolicelli – La Casa della Cultura; Marianna Dimona – Il turismo culturale; Michele Saponaro – Comitati di quartiere e servizi pubblici collaborativi; Michele Digioia – Sport e terzo settore; Lorenzo Rota – Urbanistica e Rioni Sassi; Leo Montemurro – Le Attività Produttive. Sono stati invitati i partiti e movimenti politici, i candidati sindaci, le associazioni, gli ordini professionali, le cittadine e i cittadini.

