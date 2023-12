Incontro di UNITRE Matera sulla Sinfonia Classica con il maestro Michele Carulli

“Sabato 9 dicembre, alle ore 16.30, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera si terrà il quarto incontro organizzato dall’UNITRE materana sulla Sinfonia Classica. Il maestro Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra di fama internazionale, parlerà della Sinfonia e, in particolare, delle opere sinfoniche composte da Wolfgang Amadeus Mozart.” Lo si annuncia la presidente del consesso, Filomena Cancellaro, con una nota in cui si specifica che: “Con questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Carlo Levi, si conclude il ciclo che l’Unitre ha dedicato alla conoscenza della Sinfonia Classica. Il Maestro Michele Carulli, dopo aver dedicato i primi tre incontri a musicisti quali Sammartini, Haydn e Beethoven, per concludere questo percorso sulla Sinfonia classica, ci farà ascoltare ed apprezzare le opere di Mozart. Le conferenze dedicate alla musica e, in questo caso particolare alla Sinfonia Classica, hanno rappresentato un importante momento di conoscenza per gli iscritti Unitre che hanno potuto approfondire questo genere musicale grazie alla bravura e alle doti comunicative del maestro Carulli capace di trasmettere a tutti la sua grande passione per la musica.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.