Incontro dell’Associazione Quartiere di Lanera, con presentazione libro “Il Tesoro di Zayd”

Per Mercoledì 10 dicembre 2025 -alle ore 16,00 – l’Associazione Quartiere Lanera comunica di aver organizzato nei locali della Biblioteca di quartiere “Nicola Festa” un incontro per la presentazione del libro “Il Tesoro di Zayd”.
Introdurrà l’iniziativa la Presidente dell’Associazione, Rosalba Matera, ed interverrà l’autore, Domenico Bennardi, mentre a moderare i lavori provvederà il giornalista Antonio Corrado. L’ingresso alla sala è quello da Via Vena.
