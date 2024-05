Incontro all’Auser Potenza sulla cucina senza glutine

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, AIC in collaborazione con Auser Potenza e la comunità rionale, Sabato 18 Maggio alle ore 18:30 presso la Sede dell’Associazione AUSER Potenza in Via Tirreno 30, propone un incontro divulgativo e pratico sulla cucina senza glutine.

“L’iniziativa -scrive la presidente Rosa Mancino- rappresenta il momento conclusivo di una serie di incontri che AIC e AUSER hanno proposto agli abitanti del popoloso quartiere del “Serpentone” per diffondere una corretta informazione sulla patologia e sulla dieta senza glutine.

Auser si è impegnata con l’Amministrazione comunale della città a realizzare le attività relative al Progetto “Potenza città diversamente giovane” che ha l’obiettivo di continuare a valorizzare le capacità di auto-organizzazione degli anziani, la loro autonomia e la piena responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni.

AIC è il punto di riferimento unico in Italia per quanto riguarda la celiachia e risponde alla

necessità di chiarezza, onestà e competenza per tutto ciò che riguarda questa patologia. Nel corso del tempo ha contribuito a migliorare enormemente la qualità di vita delle persone celiache e delle loro famiglie.

Per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news l’AIC dal 2015 propone la “Settimana Nazionale della Celiachia” in

corrispondenza della Giornata internazionale della Celiachia.

Le due associazioni invitano alla partecipazione all’iniziativa che ritengono riuscirà a superare i tabù esistenti sulla celiachia. In questo ultimo incontro si punterà sulla dieta dimostrando che l’alimentazione gluten free è semplice ed appetibile con la preparazione e la degustazione di alimenti senza glutine.

Relatrice sarà la dottoressa Giovanna Pepe, Biologa nutrizionista collaboratrice di AIC Basilicata.“

