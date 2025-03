Incontro al Mig con Assunta Basentini, parlando di donne,disagio, arte e Basilicata

Una scelta non casuale per riflettere sull’ 8 marzo e di tutto quanto continuiamo a ripetere tutto l’anno su problemi, cose da fare, rimaste a metà sul ruolo della donna, della condizioni femminile e di quello stereotipo sulle ”pari opportunità” ripetuto, a volte con tanta retorica da quanti potrebbero fare e non fanno. L’incontro-intervista che la collega Beatrice Volpe terrà con Assunta Anna Basentini a Castronuovo di Sant’Andrea ( Potenza) presso il museo internazionale della Grafica apre alle problematiche della famiglia, del sociale e all’apporto indispensabile della donna nei diversi contesti in cui opera. Tanti spunti per quanti vorranno ascoltare e far tesoro di una esperienza sul campo, che ha tanto da trasferire alle nuove generazioni e, si spera, alla buona politica…in una regione, che a causa dell’emigrazione, del taglio dei servizi, si trova ad affrontare un presente difficile e un futuro gravato di incertezze.



FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2025 A CASTRONUOVO SANT’ANDREA

INCONTRO CON ASSUNTA ANNA BASENTINI

Laura Paoletti ha disegnato l’immagine guida della giornata

Sabato 8 marzo 2025, alle ore 17.30, il MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, organizza la Festa Internazionale della Donna 2025, incontrando Assunta Anna Basentini, che verrà intervistata da Beatrice Volpe.

Assunta Anna Basentini è nata a Potenza il 31 agosto 1954. Si è laureata in Psicologia, indirizzo applicativo, nel 1977, cattedra di Psichiatria, con voto 110/110 e lode e pubblicazione della tesi sperimentale. Ha frequentato corsi di formazione di Psichiatra Clinica presso la I^ Clinica Neuropsichiatrica dell’Università La Sapienza di Roma (1976 – 1978), di “Gruppo di Analisi” con il prof. Jaime Ondarza Linares, al Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo , G. A. T. G. ( Roma, 1978-1980) e il Corso teorico – pratico biennale di Terapia relazionale presso l’Istituto di Terapia Familiare di Roma, diretto dal Prof. M. Andolfi, (1980 – 1981). Ha svolto attività di consulenza presso alcuni Consultori Familiari della Regione Basilicata (1978 – 1980), di Consulente presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, per i colloqui di valutazione delle coppie aspiranti all’adozione ( 1979 – 1984), di psicologa presso il Comune di Potenza, dal maggio 1980 al 1 aprile 2018, anno in cui è andata in pensione. È stata, inoltre, comandata, a tempo indeterminato, presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, dal 1987 al 1 aprile 2018 ed è stata Consulente tecnico /perito presso il Tribunale ordinario di Potenza. Ha collaborato attivamente, tra il 1993 e il 2018, con le FORZE DELL’ORDINE del territorio regionale, Sezioni Specializzate della Polizia di Stato e dei Carabinieri, per i reati contro la persona (abuso sessuale, maltrattamento e sfruttamento della prostituzione). Ha partecipato, in qualità di esperto, al programma della Rai, “I volti della violenza”, con produzione di materiale psicologico (aprile 1993), è stata referente della Prefettura di Potenza per la formazione, nell’ambito del Coordinamento Provinciale in materia di pedofilia, maltrattamento e abuso in danno dei minori (2006 – 2010), Esperto psicologo dell’IREFOR (Istituto di Ricerca della Basilicata), in rappresentanza dell’Italia, nel Progetto Europeo “Train Together”, per la definizione di buone prassi, tra i paesi membri, in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori (2007 – 2009) , con la partecipazione agli incontri transnazionali di formazione a Bruxelles e a Varsavia, coordinatrice del “Centro Studi per la diagnosi del disagio infantile e familiare” della Provincia di Potenza, con la pubblicazione del primo e secondo “Quaderno- documento” (2003 – 2008), oltre che docente e tutor in diversi corsi di formazione. Numerose le partecipazioni a seminari di studio e convegni (Firenze, Reggio Calabria, Roma, Potenza, Catania, Milano, Taranto, Bari, Catanzaro; Matera). Ha collaborato, con articoli sul disagio individuale e familiare, sulla psicologia dell’età evolutiva sulla testata e altri temi a “Il Quotidiano della Basilicata” (2005-2015), “La Repubblica”, “La Gazzetta del Mezzogiorno; “La Nuova Basilicata”, “Famiglia Cristiana”; “Il Lavoro Neuropsichiatrico”, “Infanzia”, “Esperienze di Rieducazione”, “Prospettive Assistenziali”, “Il bambino incompiuto”, “Minori Giustizia”, “Newsletter Associazione Italiana di Psicologia Giuridica”. Ha pubblicato i seguenti volumi: VITE SPEZZATE, I minori e l’abuso sessuale nella Regione Basilicata, a cura della Provincia di Potenza, Stes Editrice Sud, marzo 2001; DIARIO di UNA CRONISTA DELLE EMOZIONI, Arduino Sacco Editore, 2008; ELISA TRA CIELO E TERRA, il romanzo di una storia vera, Luigi Pellegrini Editore, 2012.

L’immagine della FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2025, affidata sempre ad un’artista, quest’anno è di Laura Paoletti che parte dal nido, legato all’infanzia, all’utero femminile, per espandersi in un abbraccio che evidenzia una linea curva, un cerchio, non dissimile dal nido dove la vita prende forma e si prepara a spiccare il volo per insemprarsi, per eternarsi, per farsi gioia perpetua, come Dante scrive nel “Paradiso”. Quell’abbraccio potrà durare per sempre solo se la donna non dimenticherà quel nido originario e saprà difendersi ponendosi al centro della vita.

Laura Paoletti (1985, Jesi) vive e lavora a Civitanova Marche (MC).Diplomata in Pittura e Grafica all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Dopo la laurea specialistica in Grafica, quella triennale in Pittura e il master in Illustrazione per l’Editoria Ars in Fabula, illustra La Storia di Antigone di Ali Smith per le iniziative editoriali di Repubblica e L’Espresso, in collaborazione con La scuola Holden. Ha partecipato a numerose personali e collettive in gallerie private e musei pubblici in Italia e all’estero, tra cui ricordiamo: L’infini se déchire, presso la galleria Traits Libres di Parigi, E la mia Patria è dove l’erba trema, a cura di G. Appella, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La Potenza dell’Arte Contemporanea a cura di L. Benedetti, presso la Pinacoteca Provinciale di Potenza. Dimenticata a memoria a cura di A. Tolve, presso la Galeria Abra Caracas. Young Artist Biennal. Mediterranea XVI, sezione Visioni Future presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. Apparizioni a mezzogiorno a cura di A. Tolve, presso l’Archivio dell’Architettura Contemporanea diSalerno. La quadrilogia Raid. Corleone (casa Lo Bue), Raid. Manumission Motel (Hotel Caselle, San Lazzaro di Bologna), Raid. La Ricreazione (Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Torino), Raid. Sfornare Mondi (ex Fabbrica Pasticceria Cova, Milano). Surroundings presso il project space Satellite di Firenze della galleria Suburbia. Break Up, a cura di A. Tolve presso lo ZAK Project Space a Monteriggioni di Siena. Sedici Eros presso l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Nel 2018 vince il primo premio del concorso Internazionale Libro d’Artista della Fondazione Torrita Cultura. Nel 2014 il suo progetto Mysterium Lunae è selezionato per la residenza d’artista Youbiquity a Ripe San Ginesio a cura di G. Termini, e riproposto nuovamente per Nottenera 2014. L’Invisibile. Nel 2010 viene selezionata alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna con un’opera che verrà poi esposta al Palazzo delle Esposizioni di Roma nella mostra Grammatica delle Figure. Il suo lavoro è attualmente rappresentato dalla galleria Traits Libres di Parigi.

La Festa Internazionale della Donna 2025, che coinvolgerà tutte le Associazioni locali, si propone, dunque, occasione utile per sviluppare e sostenere quel cambiamento che mira al riconoscimento del valore e del grande contributo dato dalle donne alla cultura dei diversi continenti ai quali è rivolto l’interesse di un Polo Museale che accoglie nelle proprie collezioni opere di artiste di tutto il mondo.

