Incontri Unitep su attività motoria over 60, con il Dott. Guido Saponaro e la Prof. Vittoria Renzi

La paternità della celebre frase “La vita è movimento, il movimento è vita” viene attribuita a Andrew Taylor Still (1828-1917), il fondatore dell’osteopatia, qual principio cardine per descrivere l’importanza della mobilità corporea, a livello macroscopico e microscopico, per la salute e il benessere. Ma il concetto che il movimento sia essenziale per la vita ha radici molto più antiche, sin da Aristotele a cui, infatti, si attribuisce l’intuizione pionieristica “La vita è nel movimento“, intesa come l’incessante attività fisiologica del corpo umano (cuore, respirazione, cellule). Una verità che è facilmente constatabile da ognuno, nel momento in cui si sceglie dei metterla in pratica, per i benefici al proprio benessere che ne derivano. Questo vale in generale a qualunque età. Lo è ancor di più quando si è un poco in avanti nel percorso di vita. Ed è su questo tema che si concentra il prossimo focus che l’Unitep Matera affronta nel prossimo appuntamento del “Mercoledì”. Infatti nella nota che segue si legge che “Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Turi” di Matera, nell’ambito dei Mercoledì di Unitep Cultura, è in programma il primo incontro con il Dott. Guido Saponaro e la Prof.ssa Vittoria Renzi sul tema dell’attività motoria per gli over 60. La conferenza, dal titolo “Un Paracadute per la Vita ‘L’esercizio fisico come terapia indispensabile, multifunzione, sicura, priva di effetti collaterali’, si articolerà in due appuntamenti che avranno luogo il 22 ed il 29 aprile 2026 nella stessa sede dell’Istituto Alberghiero e si concentrerà sugli aspetti medici delle cadute, causa soprattutto della perdita di autonomia nella popolazione anziana e di come l’attività motoria possa rappresentare uno strumento di prevenzione nel rischio di cadute.

Nel corso degli incontri saranno presentati programmi di esercizio specifici studiati per migliorare equilibrio, coordinazione, forza e sicurezza nei movimenti.

L’evento rappresenta un importante occasione per promuovere una cultura della prevenzione e sostenere un invecchiamento attivo, sicuro e consapevole. La Professoressa Vittoria Renzi, attualmente docente nel corso di “Attività Motoria Adattata” presso Unitep e Docente di Scienze Motorie con specializzazione in ginnastica adattata, orienta la propria attività professionale alla promozione del benessere psicofisico negli adulti, con particolare attenzione alla popolazione over 60.

Il Dottor Guido Maria Saponaro lavora come medico di Medicina Generale da più 40 anni, è specializzato in Chirurgia Vascolare e si occupa anche di Medicina Sportiva e di Medicina Estetica.

L’incontro si aprirà con i saluti di Costantino Dilillo, Presidente Unitep.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

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