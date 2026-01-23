Incontrami…al Rosetta jazz club con Giovanni Perin trio

La traduzione del titolo in inglese ( Meet me) del progetto che caratterizza a Matera il concerto che Giovanni Perin Trio terrà a Matera domenica 25 maggio al Rosetta jazz club è d’obbligo, per consentirvi di calarvi nell’atmosfere di una musica in progress, che spazia dal jazz al funk, dal latin al pop alle sonorità contemporanee. Con Gianni Perin il padrone di casa del Rosetta, Giuseppe Venezia, ed Elio Coppola, un duo che porterà valore aggiunto ai fans del jazz d’autore.



COMUNICATO STAMPA – “Meet Me”, note che uniscono il Giovanni Perin Trio al Rosetta Jazz Club di Matera

La musica come incontro, come spazio di ascolto e relazione. È questa l’idea che attraversa la serata in programma domenica 25 gennaio, alle ore 21, al Rosetta Jazz Club di Matera, che ospita il Giovanni Perin Trio per un concerto dedicato al jazz contemporaneo e al dialogo autentico tra musicisti e pubblico.

Il palco del club della città dei Sassi accoglierà il vibrafonista Giovanni Perin, affiancato da Giuseppe Venezia al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria, per una performance costruita sull’interplay, sull’equilibrio sonoro e sulla condivisione dell’esperienza musicale.

Il concerto ruota attorno a “Meet Me”, il nuovo progetto discografico di Giovanni Perin pubblicato da Irma Records. Un titolo che sintetizza il senso profondo del lavoro: incontrarsi davvero, ascoltarsi, creare insieme. Otto composizioni originali che si muovono con naturalezza tra jazz, funk, latin, pop e sonorità contemporanee, dando vita a un percorso musicale vitale, aperto e fortemente comunicativo.

In un’epoca segnata da connessioni continue ma spesso superficiali, “Meet Me” propone una riflessione semplice e attuale sul valore degli incontri autentici. Ogni esecuzione si costruisce nel momento, modellata dall’energia del trio e dalla relazione viva con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e irripetibile.

Giovanni Perin è considerato uno dei vibrafonisti più interessanti della scena jazz italiana. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Jazz Lighthouse, il Premio Massimo Urbani, il Premio Bettinardi per il miglior disco dell’anno e il Premio Marco Tamburini, esibendosi in contesti di prestigio in Italia e all’estero.

Accanto a lui, Giuseppe Venezia ed Elio Coppola, musicisti di riconosciuta esperienza internazionale e tra i più richiesti del jazz italiano, contribuiscono a definire l’identità sonora del trio, caratterizzata da un interplay profondo e da una forte coesione musicale.



«Il Rosetta Jazz Club nasce per creare spazi di ascolto vero e di relazione autentica – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club –. Con questo concerto vogliamo offrire al pubblico non solo grande musica, ma un’esperienza condivisa, in cui sentirsi parte di qualcosa. Meet Me rappresenta perfettamente la nostra idea di jazz: un linguaggio vivo, umano, che mette al centro l’incontro».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà al Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto di ingresso è di €15. Prenotazione consigliata al 350 166 0573.