INCANTI – Francesco Zingariello, tenore – Orchestra 131 della Basilicata

Mercoledi 7 agosto, ore 21.00, nella suggestiva Terrazza Palazzo Lanfranchi di Matera, la Camerata delle Arti propone “INCANTI”, un concerto di romanze dell’opera lirica che vedrà protagonista il tenore Francesco Zingariello, insieme alla voce di Maria Grazia Zingariello, e l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta da Grazia Giusto, con arrangiamenti musicali a cura di Valter Sivilotti e Angelo Nigro. In programma musiche di Bixio, Piaf, Gastaldon, Brel, Endrigo, Rendine, Dalla, Tosti, per una magnifica serata dedicata al “bel canto” della tradizione lirica italiana e con l’esecuzione delle romanze più celebri per tenore, interpretate da Francesco Zingariello. “Un omaggio alla tradizione del belcanto che rende l’Italia famosa nel mondo – ha spiegato Francesco Zingariello – dando spazio ad un genere, la “romanza”, che ha grande fortuna soprattutto nel corso dell’Ottocento, fino a toccare l’apice del successo negli ultimi decenni del XIX secolo attraverso la produzione di alcuni compositori italiani che vi si dedicano in modo quasi esclusivo, tra cui il più famoso di essi è Francesco Paolo Tosti”. La stagione concertistica della Camerata delle Arti è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, Musei Nazionali di Matera. (BIGLIETTO: 10 euro -Prevendita presso “Cartoleria Montemurro”, via delle Beccherie, Matera).

