Inaugurazione della Collezione Universitaria d’Arte al Campus di Matera e opere donate da Filazzola,Manno e Rizzitelli

Martedì 26 maggio 2026, a partire dalle ore 16, il Campus di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata ospiterà l’inaugurazione delle opere donate all’UniBas dagli artisti Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, oltre alla presentazione della pagina web della CUnA – Collezione Universitaria d’Arte. L’iniziativa si svolgerà negli spazi del Campus di Matera, in via Lanera, e sarà articolata in due momenti principali: alle ore 16, nell’Aula Magna, si terrà la presentazione ufficiale dell’evento in cui interverranno: Ignazio Marcello Mancini, Magnifico Rettore; Francesco Panarelli, Direttore DIUSS; Donato Verrastro, Prorettore al Public Engagement; Elisa Acanfora, Coordinatrice del Corso di Studi in Archeologia e Storia dell’Arte; Mariadelaide Cuozzo, Delegata del Rettore alla Valorizzazione del Patrimonio Artistico dell’Ateneo e Curatrice CUnA – Collezione Universitaria d’Arte. Saranno inoltre presenti gli artisti donatori Nicola Filazzola, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli. Alle ore 17, nel ballatoio del secondo piano, avrà luogo l’inaugurazione delle opere donate. L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ateneo lucano e per il consolidamento del dialogo tra università, territorio e arte contemporanea.

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