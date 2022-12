Inaugurazione anno accademico dell’Università della 3^ età

“Lunedì 5 dicembre, nell’Aula Magna dell’ITGC Loperfido, alle ore 16.00, tutti i soci dell’Università delle Tre Età di Matera si incontreranno per celebrare l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/23, dedicata al tema Risorsa età di cui parlerà, nella sua relazione, il dottor Piero Caforio, psicologo e persona fortemente impegnata della tutela dei diritti.” E’ quanto si legge in un comunicato in cui si specifica che: “Ad una una breve introduzione della presidente, Filomena Cancellaro, e dopo gli interventi del segretario, Salvatore Longo, e del tesoriere, Michele Commisso, seguiranno i saluti della professoressa Antonella Salerno, dirigente dell’ITGC Loperfido, che ospita i corsi materani dell’Unitre e, in conclusione, l’intervento del dottor Caforio. L’incontro di inaugurazione dell’Anno accademico sarà dedicato ad approfondire il tema dei diritti degli anziani, con particolare riferimento alla Carta Europa dei diritti delle persone anziane, e il tema dei pregiudizi, degli stereotipi e delle discriminazioni sull’età che limitano la dignità, la libertà, la possibilità di accedere alla conoscenza e alla formazione lungo tutto il corso della vita e la capacità di partecipare alla vita sociale attiva. Pregiudizi che appartengono alla società ma di cui soffrono le stesse persone anziane, dimenticando che ogni età ha le sue risorse e le sue possibilità che, se valorizzate, potrebbero migliorare il livello di benessere sia individuale sia sociale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.