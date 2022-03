L’appuntamento per gli appassionati della mitica Vespa della Piaggio e tra fine maggio e gli inizi di giugno 2022 con il giro dei Tre Mari, promosso dal Vespa Club Bari. Modelli di tutte le epoche e cilindrate si muoveranno da Brindisi per raggiungere, percorrendo la statale 106 Jonica anche la nostra provincia, Nova Siri e poi Matera. A segnalarcelo il noto vespista Angelo Stagno, materano residente a Vienna e che ha ”contagiato” tanti a possedere, viaggiare su uno scooter che ha fatto la storia e che ora ha imboccato i silenziosi percorsi dell’elettrico. Beh. Angelo,attendiamo anche te. In linea d’aria sono appena 1455 chilometri..Dalle Alpi ai tre mari, in vespa



IL PROGRAMMA

15° Giro dei Tre Mari

Parte la 15° edizione del Giro dei Tre Mari del VespaClub Bari. Non mancare!

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 30 MAGGIO BRIEFING

Alle ore 18.00 Sala Conferenze Villaggio Giardini d’Oriente – Nova Siri

Ore 21.00 Cena a Buffet.

VENERDI’ 31 MAGGIO – 1° TAPPA

Dalle ore 08.00: Partenza da centro lungomare di Marina di Nova Siri

Ore 11.00 circa : CT Controllo a Timbro a Ceglie Messapica

Ore 13.00 circa : arrivo Banchina porto di Brindisi, Colonna Romana Via Appia

Ore 16.00 circa : CT Controllo a Timbro nella zona industriale di Lizzano (TA).

Ore 19.00 circa: rientro presso Villaggio Giardini d’Oriente. Segue Cena.

SABATO 1 GIUGNO – 2° TAPPA

Dalle ore 09.00 : Partenza dall’ingresso Giardini d’Oriente

Ore 12.00 circa : Arrivo Lungomare di Sapri – CT presso il Bar ‘’La Marmeria’’

Ore 16.00 circa : CS Controllo Scontrino sulla SS598 Val d’Agri

Ore 19.00 : rientro presso Villaggio Giardini d’Oriente. Segue Cena

DOMENICA 2 GIUGNO – 3° TAPPA

Dalle ore 07.30 : Partenza dall’ingresso Giardini d’Oriente. Direzione MATERA tramite SS 106

Ore 09.00 circa : Arrivo a MATERA e parcheggio mezzi in Piazza Cesare Firrao – Visita SASSI

con guide turistiche.

Ore 12.30 circa : Rientro in piazza Cesare Firrao e partenza a gruppi in direzione Nova Siri.

Ore 14.00 circa : Arrivo in struttura. Segue Pranzo. Saluti e fine manifestazione

Quota d’iscrizione : euro 250.00

La quota comprende : iscrizione alla manifestazione, trattamento di mezza pensione in stanza da 3

letti presso Villaggio Giardini d’Oriente Marina di Nova Siri

Sarà garantita la stanza matrimoniale, alle sole coppie.



