In Tv Rosso Istria per non dimenticare gli italiani della repressione titina

Giovedì 9 febbraio, su Raii tre, alle 21.20, sarà proiettato il film ”Rosso Istria” di Maximiliano Hernando Bruno , alla vigilia del Giorno del ricordo, che è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, a ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Una pagina di sofferenza per il Paese della quale si è tornati a parlare negli ultimi anni, sulla quale non sono mancate polemiche sulle responsabilità di quegli eccidi e persecuzioni che videro protagonisti i partigiani di Tito e in un contesto di resa dei conti con il regime fascista. ll film Rosso Istria, realizzato nel 2018, e già diffuso in Tv e presentato alla 75^ mostra del cinema di Venezia, ha avuto giudizi diversi a seconda delle interpretazioni e delle appartenenze politiche. Resta la memoria di quelle persecuzioni e di un esodo che interessò anche la Basilicata. Giuseppe Belmonte, figura storica della ”fiamma tricolore” , ricorda con una nota il lungo cammino che ha portato alla giornata del ricordo. Dapprima in ”solitario” poi lo hanno fatto anche altri. ”Va bene cosi”. Resta la memoria anche di una ”Lucania” scomparsa con la Repubblica…



LA TRAMA DEL FILM ( DA WIKIPEDIA)

Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini viene arrestato e l’8 settembre si annuncia l’armistizio di Cassibile, firmato il 3 settembre, che condurrà al caos. Il Regio Esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato e ciò porta i soldati ad essere abbandonati a se stessi nei vari teatri di guerra. Le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate si trovano ad affrontare un difficile rapporto con i partigiani jugoslavi (guidati da Josip Broz Tito), che avanzano in quelle terre combattendo contro i nazifascisti. In questo drammatico contesto storico avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, arrestata e uccisa dopo aver subito violenze da parte dei partigiani a causa del padre, che era un dirigente locale del partito fascista.A Norma Cossetto nel 2005 venne conferita la medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.



COMUNICATO STAMPA

DOMANI (giovedì, 9 febbraio) su Rai3

alle ore 21,20

andrà in onda il film “Rosso Istria” .

Da vedere!

Lucania lì, 08.02.2023

—————————————

Agli inizi degli anni 60 solo il Movimento Sociale Italiano (Msi) organizzava manifestazioni nelle

piazze, convegni e quant’altro per informare l’opinione pubblica e nel contempo

commemorare i crimini commessi in Istria e Dalmazia dai comunisti slavi al comando del

“macellaio” dittatore Tito.

il Centro-Destra, in quegli anni, non esisteva ancora in Italia.

C’era invece un Centro-Sinistra al governo il cui vero collante era quello rappresentato

dall”anti-fascismo militante.

Io stesso, negli anni 80, nel corso di uno dei primi sei mandati come Consigliere comunale di

Potenza, fui l’unico “oppositore” a fronte dei 40 Consiglieri (allora 41) della maggioranza di

Centro-Sinistra.

Fu una esperienza straordinaria soprattutto perché avevo dei meravigliosi “maestri” e dei…

“camerati” impareggiabili che mi aiutavano in quel difficile compito istituzionale.

Il Centro era allora rappresentato dalla DC, anch’essa però nel governo nazionale come in

quelli sul territorio, alleata con la Sinistra.

L’unica vera, autentica opposizione in Parlamento da Nord a Sud, era quella rappresentata da

noi Missini che come “guide politiche” a livello nazionale avevano uomini del calibro di

Almirante, Rauti ed altri!

Ora invece quasi tutti si apprestano a commemorare quei tragici fatti.

Bene, meglio così.

Tutti a ricordare (strumentalmente?) quei momenti bui della Storia d’Italia…

Nessuno si è invece posto l’interrogativo se fosse il caso di coinvolgere o invitare a queste

loro commemorazioni coloro che furono invece testimoni autentici di quei fatti.

Donne e uomini che “quella” Storia l’anno vissuta in prima persona e che l’hanno tramandata

in silenzio ai poteri senza faziosità.

Meglio così.

Com’è strana la vita…

Vincenzo Belmonte

Centrodestra AlternativO