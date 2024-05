In tour con Gezziamoci 2024 tra musica, ambiente e turismo.

Il Gezziamoci? Meno male che c’è nella desolata, al momento, estate musicale materana che non ripeterà- per i notivi motivi organizzativi e di opportunità- i fasti della stagione 2023.E va dato merito all’Onyx di lavorare in proprio, candidato progetti a livello nazionale e locale e con tanta voglia di fare rete. Un esempio da seguire quando si hanno idee chiare e voglia rinnovarsi, con un sodalizio che motiva e coinvolge nuove leve ma che può contare sull’esperienza dell’over 60 Luigi ”Gigjazz” Esposito. E così con un concerto in programma il 19 luglio nei giardini dell’Hotel del Campo, di Gianfranco Menzella Quartet, prenderà il via a Matera la 37^ edizione di ” Gezziamoci”, il festival del jazz organizzato dall’Onyx Jazz club che coinvolge altri comuni della Basilicata. La manifestazione, che lega proposte di formazioni musicali italiane e straniere, e la promozione di culture e paesaggi poco conosciuti delle province di Matera e Potenza, è stata presentata nel corso di una conferenza stata dal condirettore artistico (con il veterano Gigi Esposito) del festival Kevin Grieco e dall’addetto alla comunicazione Simona Simone .Nel calendario, che comprende 15 eventi fino a settembre, figurano – tra gli altri- i concerti di Ars Nova Napoli il 1 agosto a San Severino Lucano, di Miriam Fornati a Montescaglioso il 2 agosto, dei Distilled l’8 agosto, a Sasso di Castalda , di Avishai Darash a Matera il 22 agosto e di Daniel Karlsson trio il 24 agosto. Karlsson, al piano, sarà il protagonista di un concerto all’alba, domenica 25 agosto, in un luogo da definire . Il Gezziamoci sarà preceduto dalla terza edizione del ” Contest”, dedicato ad Alessandro Cilla, eriservato a proposte di giovani musicisti jazz under 35, si terrà a Matera in Casa Cava il 21 giugno prossimo . Il resto è nel comunicato del Gezziamoci…



PROGRAMMA COMPLETO/GEZZIAMOCI 2024

Gianfranco Menzella 4tet

Venerdì 19 luglio 2024 // Matera (MT), Giardino Hotel del Campo ore 21 Gianfranco Menzella, sassofono

Eugenio Macchia, pianoforte

Carla Bavetta, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

Ars Nova Napoli

1 agosto 2024 // San Severino Lucano (PZ), Piazza Marconi ore 21 Marcello Squillante, fisarmonica e voce

Bruno Belardi, contrabbasso

Michelangelo Nusco, violino, tromba, baglamas e voce

Antonino Anastasia, percussioni a cornice

Vincenzo Racioppi, mandolino, charango e voce

Gianluca Fusco, chitarra, organetto, gaita e voce

Miriam Fornari – MORA

2 agosto 2024 // Montescaglioso (MT), Abbazia San Michele Arcangelo ore 21 Miriam Fornari, pianoforte – voce – synth

Ruggero Fornari, chitarra

Joe Rehmer, basso

Evita Polidoro, Batteria

Concerto Lucano

7 agosto 2024 // Sasso di Castalda (PZ) Ore 17:00 | Counturband

Ore 19:30 | Inaugurazione Terrazza I.J.T. Ore 20:30 | Terrazza I.J.T. – Mo’ Monk, PTQ

Mo’ Monk PT Quartet

Pepi Romaniello, sax

Massimo Oriolo, piano Rhodes Valerio Santarsiero, basso elettrico Antonio Porpora, batteria

Distilled

8 agosto 2024 // Sasso di Castalda (PZ)

Ore 9:30 | Trekking Sonoro nel Bosco

con Malacarne, Andreoli, Tracanna, Milesi

Ore 18:30 | Terrazza I.J.T.

Paolo Malacarne, tromba

Andrea Andreoli, trombone

Tino Tracanna, sax tenore e soprano Massimiliano Milesi, sax tenore e baritono

Giuseppe Venezia Trio feat. EMMET COHEN

Venerdì 16 agosto 2024 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21 Emmet Cohen, piano

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Elio Coppola, batteria

Raffaele Fiengo Quartet

mercoledì 21 agosto 2024 // Matera, Giardino Hotel del Campo ore 21 Raffaele Fiengo, sassofono

Thomas Umbaca, pianoforte

Enrico Palmieri, contrabbasso

Antonio Marmora, batteria



V

Incontri sulla Sostenibilità

giovedì 22 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino Hotel del Campo ore 19 Esperimenti architettonici, La biblioteca delle cose

in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata

Avishai Darash

giovedì 22 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino Hotel del Campo ore 21

Avishai Darash, piano e composizione Antonio Moreno Glazkov, tromba Ivan Ruiz Machado, basso

Shayan Fathi, batteria

Incontri sulla Sostenibilità

Venerdì 23 agosto 2024 // Matera (MT), Giardino del Silenzio ore 18.30 (Vico Sant’Agostino) Angela Zaffignani, Birdgarden. Il giardino naturale e i suoi ospiti

in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata

Pasquale Innarella New Quartet

Venerdì 23 agosto 2024// Matera (MT), Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21 Pasquale Innarella, composizioni, sassofoni tenore e soprano

Ettore Carucci, pianoforte

Stefano Cantarano, contrabbasso

Lucrezio de Seta, batteria

Venerdì 23 agosto 2024 Fondazione le Monacelle, Chiesa di San Giuseppe ore 23:30 Arte dal matroneo

Ego & Narciso, tra mito e tragedia – Esposizione artistica a cura di Stefano Siggillino Pasquale Innarella, Gianfranco Menzella, Pepi Romaniello sassofoni



Daniel Karlsson Trio

sabato 24 agosto 2024 // Matera (MT), Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21 Daniel Karlsson – piano

Christian Spering – contrabbasso

Fredrik Rundqvist- batteria

Daniel Karlsson SOLO

domenica 25 agosto 2024 // Matera (MT), Secret Place ore 5

Panagiotis Andreu

domenica 25 agosto 2024 // Matera, Terrazzo Fondazione Le Monacelle ore 21 Panagiotis Andreou, basso elettrico e voce

Tasos Poulios, kanun e voce

Yiannis Papadopoulos, piano e tastiere

Jason Wastor, batteria

Ballad for a Tree Dialogo tra un sassofonista e un albero Domenica 15 settembre 2024 // Matera Borgo Venusio partenza dalla Stazione di Villa Longo ore 9:30

Felice Mezzina, sax Tenore

In collaborazione con la Biennale Arte di Venezia 2024, Padiglione Italia PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA servizio autobus AUTOLINEE PETRUZZI