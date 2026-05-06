In tavola con i funghi per Scuola in fattoria con Cia Due Mari

Se ne producono a quintali e sono una risorsa per la filiera agroalimentare del Tarantino. A parlarne e con tanto di dimostrazione pratica in azienda l’evento con Cia Due Mari ‘’Scuola in fattoria ‘’ che ha catalizzato l’attenzione dei piccoli studenti delle scuole dell’obbligo. Tanta curiosità su tecniche di coltivazione, tempi di maturazione, filiera e, naturalmente, su come gustarli. Alla fine una foto ricordo con i funghi in mostra come fiori, con una ‘’F’’ in comune come la Fattoria a scuola.



Comunicato Stampa

Torna “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari

Alla scoperta del mondo dei funghi: prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta

Castellaneta (Ta) – È ripartito con entusiasmo il viaggio di “Scuola in Fattoria”, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.

Lunedì 4 maggio, circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e, in particolare, del mondo dei funghi.

Così, tanti giovanissimi studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne di Castellaneta e prender parte a una visita guidata nell’azienda agricola micologica «Funghitalia» del gruppo De Biasi, vera eccellenza del territorio.

La carovana festosa di scolari, sotto sguardo attento del direttore Cia Due Mari Vito Rubino e dello staff Cia di Castellaneta composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell’azienda di contrada Trio 1° e per osservare da vicino l’intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta.

Sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l’azienda produce nuovi substrati e varietà fungine, come il Pleurotus ostreatus, il Pleurotus cornucopiae e l’Agrocybe aegerita, per offrire prodotti sempre più resistenti e di alta qualità.

L’iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, seguendo il percorso che unisce idealmente i campi alla tavola.



L’esperienza si è conclusa con un coinvolgente momento pratico, durante il quale gli alunni si sono cimentati in prima persona in una raccolta a scopo didattico.

Prima di fare rientro a scuola, ogni piccolo partecipante ha ricevuto in dono un kit didattico e i frutti della giornata: profumatissimi funghi in regalo per portare l’esperienza vissuta direttamente nelle case e condividere con le proprie famiglie la freschezza e la genuinità dei prodotti della terra.

«L’obiettivo della manifestazione itinerante è quello di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della filiera agroalimentare, mostrando concretamente il percorso che i prodotti compiono dal campo alla tavola – ha riferito il direttore dell’area Due Mari Vito Rubino – Dall’entusiasmo degli alunni e dalle domande pertinenti che sono state poste durante la visita guidata – ha concluso Rubino – direi che anche stavolta ci siamo riusciti».

“Scuola in Fattoria” proseguirà il suo programma con nuove date e nuove tappe che coinvolgeranno altre classi delle scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto Pascoli-Giovinazzi-Surico di Castellaneta.

