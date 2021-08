“Prosegue la stagione estiva della Compagnia Asd Oltredanza, riconosciuta dal Ministero della Cultura (MIC) e realizzata con il sostegno del Comune di Matera nell’ambito del cartellone “Estate materana 2021”, che affronta il tema della fuga, della partenza e della riscoperta di un nuovo sé con forme differenti.”

“Dopo il successo della prima produzione Next-Nest, nelle giornate del 21 e 22 agosto 2021 presso il Giardino del Museo Nazionale di Matera Domenico Ridola (MT) alle ore 18:30 il nuovo spettacolo dal titolo Lighthouse.

Nota particolare di questa seconda produzione sarà la collaborazione con la coreografa spagnola Kirenia Martinez Acosta, fondatrice e co-direttrice della compagnia Cia Kirenia Danza, che curerà on line lo spettacolo come consulenza coreografica.

Protagoniste della scena sono giovani donne le quali in un periodo storico particolare e unico nella storia come quello del lockdown, segnato dalla confusione, dal cambiamento e dalla paura, si aggrappano alla speranza di ritrovare una strada persa da tempo, quella della felicità.

Si tratta di donne che attraversano un conflitto interiore tra desideri, progetti lavorativi ed esigenze personali che sempre più sono state costrette a mettere da parte.

Con uno stile contemporaneo alternato a momenti di improvvisazione, si delinea la loro ricerca per scoprire quali cambiamenti apportare alla loro vita per ritrovare infine la serenità.

Femminista ed introspettivo, Lighthouse punta a coinvolgere il suo pubblico e a farlo riflettere, ponendolo di fronte all’esigenza di ricerca della propria personalità.”

