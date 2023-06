In mostra dipinti di Francesco Polazzi, emiliano, ispirate dal territorio materamo

Lo Studio Arti Visive presenta nello spazio espositivo di via delle Beccherie n. 41, a Matera, con la collaborazione di Stefano Cavalleri, le opere di Francesco Polazzi, pittore classe ’88 di origini emiliane, che traggono ispirazione dalla Città dei Sassi e dal suo territorio. Opening: sabato 1 luglio 2023 ore 19.00 alla presenza dell’autore. La mostra sarà visitabile fino al 20 luglio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 21.00

“Non ci sono parole – spiega l’artista – per descrivere cosa si prova in questo luogo, dove è più facile immaginare e intuire che pensare e spiegare. Nuove conoscenze, nuove meravigliose amicizie, un flusso infinito di ispirazione. La storia della città, l’arte immortale, la continuità del tempo, l’uomo e la natura assieme. Il luogo perfetto per emanare quell’energia ironica, melanconica, allegra e misteriosa, comunemente chiamata pittura”.

“Dopo la laurea in Lettere e Filosofia a Bologna, -si legge in una nota- Francesco Polazzi si trasferisce a Birmingham, in Inghilterra, dove inizia a dipingere e consegue un Master in Fine Arts. Negli anni successivi espone in diverse città Europee (Parigi, Madrid, Londra, Mainz e Oslo) ed in mostre collettive oltreoceano (Chicago e Miami). Tornato in Italia nel 2016, espone a Roma, Milano, Birmingham, Modena, Faenza, Mantova e Bologna.”

“I suoi quadri – per Ginevra Corso – sono un assemblaggio pop, street e post-moderno che tende tanto a creare un proprio linguaggio formale e sensibile quanto a reinterpretare artisti riconosciuti come capisaldi dalla storia dell’arte. Francesco Polazzi lavora attraverso composizioni post-moderne e pop spiazzanti, piccole rivelazioni contemporanee che nascono da un’eterogenea e ben calibrata cultura artistica. Da un anno a questa parte la sua analisi pittorica si concentra sul paesaggio e sullo scorcio delle città italiane; utilizza la pittura come una sorta di diario di viaggio che, tramite la fantasia e l’immaginazione, crea nuove memorie personali ed allo stesso tempo condivise con lo spettatore”.