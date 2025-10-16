In mostra a Matera le ”nonne” a due e a quattro ruote

Sarà un tuffo nel passato quello che materani e turisti potranno fare domenica 19 ottobre in piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, e poi sentir rombare ( emozione che la trazione elettrica non potrà mai dare, nemmeno con i suoni registrati) i mezzi tra le vie del centro e lungo la vecchia via Appia. Emozioni che gli appassionati del Matera Sassi Lambretta club Basilicata e il club Auto e Moto storiche Matera, trasmetteranno a quanti rivedranno le auto di famiglia (Fiat 1100, 600, 500, Autobianchi, Alfa Romeo Giulia, Junior 1300, Ford, Mercedes per citarne alcuni) o i tanti modelli di scooter come le Lambretta che hanno consentito a tante famiglie di muoversi, quando il casco non era obbligatorio…e poi quelle con velleità sportive come le moto della Guzzi, Gilera e via elencando. Motori d’altri tempi e con le strade d’un tempo che consentivano di transitare anche nelle strette vie del centro. Oggi la dimensione dei suv, alcuni dalle forme sgraziate simili ad autocarri vista la superficie del pianale, ha superato le armonie contenute e affidate al design dell’uomo. E poi l’avvento dell’elettronica, della digitalizzazione, dei navigatori satellitari. Bei tempi quando si abbassava il finestrino, a manovella con cordino, o si accostava al marciapiede con scooter e moto per chiedere ai passanti indicazioni per raggiungere i rioni Sassi…Lunga vita ai due club e ai veicoli, che rappresentano tanta parte delle famiglie materane e di un concetto semplice di mobilità,magari con il portapacchi montato sul tettuccio o sul retro del sellone per andare al mare o per un trasloco.



COMUNICATO STAMPA

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera,

associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno

organizzato per domenica 19 Ottobre, una Mostra statica nella città di Matera.

In pratica si tratta di un saluto alla bella stagione (dopo aver realizzato mesi

addietro la classica Passeggiata di Primavera a Venosa), durante il quale saranno

esposte auto e motoveicoli dei due sodalizi.

I mezzi saranno visionabili alle ore 11,00 di domenica 19 Ottobre, in piazza

s. Pietro Caveoso, a Matera.

In seguito gli autoveicoli e i motoveicoli percorreranno via Madonna delle

Virtù. via D’Addozio, via Volpe, via Stigliani, via Annunziatella, via

Nazionale, via D. Luigi Sturzo, via La Martella e, infine, la SS. 7.

Lambretta Club Matera-Sassi-Basilicata

il Presidente

(f.to Giovanni Scandiffio)

Club Auto e Moto Storiche Matera

il Presidente

(f.to Giacomo Dell’Olio)