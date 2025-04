In Mille sfileranno alla Corte ” Vento di Soave” di Federicus

L’appuntamento ad Altamura, quest’anno, è per il 25 aprile per la XI edizione del Corteo Medievale” Federcus” , ispirato al Vento Soave di Dante Alighieri. Saranno oltre 1.000 tra figuranti tra attori, volontari, sbandieratori e musici che sfileranno per le vie cittadine, con partenza alle ore 16:30 dallo Stadio Tonino D’Angelo. L’annuncio è venuto dagli organizzatori di Fortis Murgia, durante la conferenza della manifestazione. Saranno

Altamura, 14 aprile 2025

Presentata la XII edizione di “Federicus – Corteo Medievale: Vento di Soave”

Si è svolta ieri mattina, domenica 13 aprile, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di

Altamura, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della XII edizione del Corteo

Medievale Federicus – Vento di Soave, alla presenza del sindaco Vitantonio Petronella, di

rappresentanti istituzionali, della presidente di Confcommercio Altamura Tonia Massaro e di

un pubblico numeroso e partecipe.

Il primo cittadino ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, riconoscendola come una delle

manifestazioni culturali più significative del territorio, capace ogni anno di coinvolgere

migliaia di cittadini e visitatori e di raccontare, con passione e autenticità, la storia e l’identità

della città.

A raccontare il cuore del progetto è stato il direttivo dell’APS Fortis Murgia con il

presidente Fabrizio Quattromini, il vicepresidente Tommy Frizzale, il segretario Beppe

Piccininni, il tesoriere Mary Cristallo e il consigliere Pietro Dipalo, insieme alla direzione

artistica, affidata a Caterina Colonna e Alessandro Martello.

Un incontro intenso, durante il quale sono state svelate novità e struttura di un’edizione che,

pur ridotta nella forma a causa dei numerosi cantieri presenti in città, si annuncia ricchissima

sul piano narrativo, artistico e simbolico.

Il titolo dell’edizione 2025, Vento di Soave, è ispirato a un passo del Paradiso di Dante

Alighieri (Canto III), in cui si celebra la dinastia sveva: il “soave vento” indica proprio la

discendenza imperiale che culmina in Federico II, descritto come “l’ultima possanza” di quella

grande stirpe.



Il corteo – con oltre 1.000 figuranti tra attori, volontari, sbandieratori e musici – si svolgerà

venerdì 25 aprile, con partenza alle ore 16:30 dallo Stadio Tonino D’Angelo. Verranno

rappresentati cinque quadri scenici della vita di Federico II, in ordine inverso: dalla sua

morte alla sua nascita, narrati come teatro itinerante per le vie di Altamura.

Anche quest’anno il corteo vedrà la preziosa partecipazione di scuole, parrocchie e

associazioni del territorio, che come da tradizione hanno aderito con entusiasmo al

progetto.

Durante la conferenza sono stati proiettati il video della scorsa edizione e lo spot ufficiale

2025, entrambi realizzati con grande maestria dal videomaker altamurano Vito Cagnazzi.

Lo spot ha messo in scena l’incoronazione imperiale di Federico II, uno dei momenti chiave

che verranno raccontati nel corteo.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei volontari, protagonisti assoluti di

questa edizione: Bartolo Loschiavo, giovane costumista, e Nicola Cornacchia

interpreteranno due momenti scenici della vita dell’Imperatore, mentre il ruolo di Bianca

Lancia, giovane e affascinante figura storica legata a Federico, sarà affidato a Maria Lucia

Carlig.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, verranno distribuite brochure

informative e sarà disponibile un’audiodescrizione attivabile tramite QR code, sia su

supporto cartaceo che attraverso i canali ufficiali dell’associazione.

Appuntamento a venerdì 25 aprile: Altamura vi aspetta… sotto un vento di soave.

Floriana Maffei

Ufficio Stampa APS Fortis Murgia