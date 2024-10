In “G.O.L “a suon di jazz. Martedì 15 a Matera l’orchestra giovanile in concerto

Sono il futuro del jazz di Basilicata dei quali andar fieri, visto che i giovani musicisti diretti dal maestro Ettore Fioravanti ( per lui parlano fama e creatività musicale) sono arrivati al concerto finale di un percorso di ”residenze” territoriali, come riporta l’ampio comunicato del direttore del Conservatorio ”E.R Duni” Carmine Antonio Catenazzo E la giovane orchestra lucana – con l’apporto dell’ Onyx jazz club e la lungimiranza del suo presidente Luigi Esposito- ha preparato un repertorio davvero interessante, a giudicare da quanto riportato sul pentagramma e con temi e titoli che promettono di portare valore aggiunto alle ”sinfonie” jazzistiche, che possono conquistare anche il grande pubblico. E non a caso i titoli sono in inglese, tranne il ” Valzer del ritorno’ ‘ che è un arrangiamento di Giannatempo su un brano di Paolo Fresu. Eccoli ” A Tune for Thad” di S. Rotunno, “All Blues” arrangiamento Giannatempo su brano di Davis, ”I cole You” , ”I Hate You” e ”Since Your Re Gone” di Nancy del Lucia , ” New way” di V. Falco, ”Strange Waltz” di K .Grieco, ” Song for Valentine” di A.D Pedullà” e ” Skeleton” di Ettore Fioravanti. Non resta che partecipare al concerto e applaudire a ogni G.O.L segnato, pardon, eseguito dalla giovane orchestra lucana.



IL COMUNICATO STAMPA

Concerto di “G.O.L. – Giovane Orchestra Lucana” diretta da Ettore Fioravanti – evento Il Conservatorio E.R Duni di Matera in collaborazione con l’Onyx jazz club è lieto di presentare programma il concerto conclusivo delle Residenze Musicali in Basilicata che vedrà protagonista la G.O.L. – Giovane Orchestra Lucana. La serata si terrrà Martedì 15 ottobre 2024 , presso l’Auditorium Gervasio di Matera, con inizio alle 20.00

Il concerto offrirà al pubblico composizioni e arrangiamenti originali nati dalla creatività e dal talento degli studenti della classe di composizione del Conservatorio E.R. Duni, sotto la guida del docente Gianluigi Giannatempo. Gli autori delle opere sono: Vincenzo Falco, Kevin Grieco, Nancy De Lucia, Andrea Davide Pedullà e Sara Rotunno.

La Giovane Orchestra Lucana sarà diretta dal batterista jazz Ettore Fioravanti, la cui profonda relazione con Matera e la Basilicata dimostra come la musica jazz possa creare legami duraturi e preziosi con il territorio. Fioravanti guiderà i giovani musicisti in una serata che promette di coniugare ricerca, sperimentazione e tradizione.



Il progetto della Giovane Orchestra Lucana (G.O.L.)

La G.O.L. è una formazione jazzistica orchestrale nata grazie a un bando del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di formare una compagine orchestrale di giovani musicisti sotto i 35 anni. Questi talenti hanno arricchito il loro percorso musicale attraverso ricerca e sperimentazione, affrontando opere originali. Il progetto non solo valorizza le nuove generazioni, ma consolida anche il lavoro della Rete Culturale Gezziamoci, promuovendo collaborazioni tra istituzioni culturali del territorio, come il Conservatorio di Matera e associazioni come i Volontari Open Culture 2019.

Nei mesi scorsi i giovani musicisti, sempre diretti da Ettore Fioravanti, sono stati ospiti dei comuni di Aliano (MT), Acerenza (PZ) e Marsico Nuovo (PZ), tre comuni della Rete Culturale Gezziamoci, per un’esperienza di residenza artistica che ha coinvolto le comunità che sono state chiamate a dialogare con i musicisti durante attività parallele a quelle dell’orchestra, per un percorso di creazione artistica condiviso.



“Un’iniziativa virtuosa” ha commentato il Maestro Giannatempo “che tiene conto di una delle missioni del Conservatorio, ovvero quella di aprirsi al territorio. Per gli studenti del corso di composizione Jazz un’esperienza fondamentale per la loro maturazione artistica. Ascoltare la propria musica eseguita da un ensemble, oltre alla legittima gratificazione, dà la possibilità di confrontarsi con specifiche esigenze che si manifestano nella gestione di un ensemble allargato.” Il docente ha anche aggiunto che l’Orchestra rappresenta “Per i giovani musicisti una grande palestra, in cui si fondono l’improvvisazione e il suonare insieme. Ogni elemento contribuisce alla ricchezza del suono complessivo, essere parte di un gruppo, offre molteplici vantaggi che vanno oltre il semplice atto di suonare uno strumento”.



Organico della G.O.L. – Giovane Orchestra Lucana 2024

L’organico dell’orchestra è composto da giovani musicisti, alcuni dei quali già coinvolti in precedenti progetti artistici promossi dall’Onyx, come la POMO, mentre altri sono stati selezionati per questa esperienza. Di seguito i componenti dell’orchestra per il 2024:

Voce: Rossella Palagano

Trombe: Gianpaolo Matera,

Trombone: Domenico Asmundo

Sassofoni: Alessandro Gasmi (alto sax/flauto), Kafi Fidanza (sax tenore), Davide Favoino (sax baritono, trombone basso)

Chitarra: Kevin Grieco

Pianoforte e tastiere: Nicolò Petrafesa

Basso e contrabbasso: Damiano Niglio, Mattia Pellegrino

Live electronics: Pierdomenico Niglio

Batteria: Alex Ranaldo

Con la partecipazione di:

Flauto: Aldo di Caterino

Tromba: Alberto Di Leone

Sax Alto: Mike Rubini

Ospite speciale: Andrea Andreoli (trombone)

Composizione e arrangiamenti: Ettore Fioravanti, Gianluigi Giannatempo, e gli allievi della classe di composizione jazz del Conservatorio E.R. Duni di Matera

Il concerto, che rappresenta il culmine di un progetto ambizioso, sarà un’occasione unica per apprezzare il talento di giovani musicisti e compositori, in una serata all’insegna del jazz contemporaneo e della creatività musicale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.