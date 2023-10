In collaborazione con FS, nel 2024, l’Oriente express farà tappa a Matera!

“La crociera extralusso su rotaia dell’Orient express “La Dolce vita”, pensata da Arsenale group, farà sosta a Matera e Maratea.” Accadrà nel 2024 ed è, si apprende: “Un progetto in collaborazione con Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione FS.” Uno pensa: ma allora nel 2024 i binari di FS arriveranno finalmente nella Città dei Sassi? Macchè. Eppure è quanto si annuncia pomposamente nella nota che segue (“Il treno extralusso farà tappa anche a Matera “), diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta Regionale di Basilicata, che pubblicizza questa iniziativa con un podcast in cui Simona Pantò, responsabile comunicazione della società che gestirà questa “flotta di sei treni“, spiega che, ovviamente non è così. Che in effetti l’Orient Express si fermerà a Ferrandina…con relativo trasbordo su gomma per la escursione nella Città dei Sassi. Certo che gli estensori del comunicato devono essere dei burloni…o che ignorano la circostanza, così da scivolare (del tutto involontariamente) verso la beffa per una Città che non sa ancora quando e se vedrà mai arrivare un treno delle Ferrovie dello stato nella sua stazione. Per altro già bella, pronta… e in abbandono. Ma è o non è Matera la Citta delle fiction? Suvvia, la si prenda a risate! Ma ecco il testo della nota e a seguire il relativo podcast:

Basilicata in podcast, tappe lucane per l’Orient express

“La crociera extralusso su rotaia dell’Orient express “La Dolce vita”, pensata da Arsenale group, farà sosta a Matera e Maratea. Simona Pantò, responsabile comunicazione della società capitanata da Paola Barletta, parla del progetto innovativo per promuovere un turismo lento e sostenibile. Una crociera di lusso su rotaia. Un sogno? No, primo viaggio inaugurale nel 2024. È l’innovativo e ambizioso progetto di Arsenale group, capitanato dall’imprenditore del turismo e venture capitalist Paolo Barletta. Il treno extralusso farà tappa anche a Matera e Maratea. È il primo progetto di hospitality di lusso su rotaia, volto alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano, attraverso un turismo lento e sostenibile. Il concept dei nuovi treni Orient Express “La Dolce Vita” rende omaggio a “La Dolce Vita”, un periodo storico di grande fervore eclettico ed artistico in Italia durante gli anni ’60 e che prevede una flotta di sei treni e itinerari iconici da 1 a 3 notti, che darà il benvenuto ai suoi primi passeggeri il prossimo anno. Un progetto in collaborazione con Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione FS. A parlare del progetto Orient express “La Dolce vita”, Simona Pantò, responsabile della comunicazione del gruppo Arsenale che nel podcast racconta anche della ristrutturazione dell’hotel Santavenere di Maratea, acquistato dal gruppo Arsenale con l’obiettivo di innalzare il livello della struttura e dei suoi servizi e rientrare all’interno dei circuiti del lusso mondiale. Per saperne di più ascolta il podcast:

