In Casa Cava a Matera, Ars Nova Napoli e il sassofono di Daniele Sepe in concerto

La stagione autunnale di Gezziamoci entra nel vivo della programmazione con un appuntamento in cui la musica di Napoli sposa il jazz: sabato 14 ottobre alle 21:00 nell’auditorium di Casa Cava a Matera si esibiranno Ars Nova Napoli con la partecipazione del sassofonista Daniele Sepe. Una line up tutta napoletana quella che si esibirà a Matera per un concerto che sarà un viaggio tra le contaminazioni delle musiche del Mediterraneo, dal Sud- Italia alle sponde dei Balcani, tra brani di estrazione popolare a canzoni d’ autore. “Dopo il concerto di sabato 30 settembre nel Giardino del Silenzio a Matera, che ha aperto la stagione autunnale di Gezziamoci con una performance completamente in acustico grazie alla musica del quartetto olandese Artvark Saxofone Quartet, il prossimo appuntamento sarà un momento dedicato al calore e ai colori del Mediterraneo” spiega Kevin Grieco, condirettore artistico di Gezziamoci, che aggiunge “Come sempre, amiamo aprire il nostro calendario a tutte le influenze che il jazz può avere ed è per noi estremamente stimolante accogliere formazioni di ispirazione artistica e provenienze molto differenti”. “Anche per la prossima stagione le parole d’ordine sono destagionalizzazione e accessibilità” continua Luigi Esposito, presidente dell’Associazione Onyx Jazz Club “Gezziamoci è un festival che copre 10 mesi su 12 per offrire a Matera per tutti, residenti e viaggiatori, una proposta artistica di alta qualità che non si concentra solo sul periodo estivo; i concerti di Gezziamoci inoltre hanno pressi estremamente accessibili, proprio perché crediamo da sempre che il jazz, la musica e la cultura debbano essere momenti di condivisione accessibili a tutti”.

Ars Nova Napoli “è una delle band più conosciute e amate nel panorama della musica Nu Folk campana che propone una rivisitazione di brani tradizionali e folk d’autore del sud Italia, oltre a composizioni inedite. Anteponendo un proprio gusto personale a ogni convenzione di genere e di stile fanno confluire nel loro sound le sonorità e le melodie delle musiche mediterranee con le quali sono entrati in contatto. Grazie ad una forte presenza scenica e al brio con cui approcciano la musica, alle esecuzioni musicali raffinate si alternano dirompenti esplosioni di groove rendendo ogni concerto un evento unico, capace di divertire ed emozionare ogni genere di pubblico, di ogni età e di ogni paese e di rinnovare quella funzione di aggregatore sociale che è propria della musica popolare.”

Difficile invece definire la musica di Daniele Sepe, sempre in bilico tra reggae, folk, world music, jazz, rock, fusion, blues, musica classica ma con una caratteristica costante: il modo quasi “zappiano” di affrontare la scrittura e l’arrangiamento, lui stesso dice del suo stile “La musica è fatta di tante cose molto diverse fra di loro, così come fa un bravo regista affrontando diversi generi, pensa a Kubrick, dall’horror alla fantascienza ad un film storico, tutti fatti bene, io spero di fare cose molto diverse fra di loro e tutte fatte bene”

Con questo appuntamento Onyx Jazz Club si avvicina alle date dell’Italian Jazz Conference il convegno nazionale dedicato al mondo del jazz italiano quest’anno dedicato al turismo musicale e ai territori. Ideato e promosso dall’associazione I-Jazz, l’evento è in programma a Matera dal 26 al 29 ottobre. Un’iniziativa che, grazie alla collaborazione di Onyx Jazz Club e al sostegno di MIC e Comune di Matera, vuole accendere i riflettori su un settore specifico dello spettacolo dal vivo, quello della musica jazz, ampliando la riflessione agli intrecci sempre più stretti tra promozione dei territori, turismo sostenibile e progettazione culturale. Sarà Nils Berg con la produzione site-specific Basilicata Dreaming a suonare sabato 28 ottobre nel cuore degli appuntamenti dell’associazione I-Jazz.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nils Berg Basilicata Dream

Sabato 28 Ottobre 2023 ore 21 // Casa Cava, Matera

Dino Rubino Trio

Domenica 12 Novembre 2023 ore 21 // Casa Cava, Matera

Dino Rubino, Pianoforte

Marco Panascia, contrabbasso

Giuseppe Mirabella, chitarra

Trovesi – Remondini

Sabato 16 Novembre 2023 ore 21 // Palazzo Bernardini, Matera

Piccola Orchestra Materana Onyx

Coproduzione con IAC

2 Dicembre 2023 ore 21 // Casa Cava, Matera

Rita Marcotulli 4tet

16 dicembre 2023 ore 21 // Casa Cava, Matera

Rita Marcotulli, Piano

Andy Sheppard, Sax

Michel Benita, Basso

Israel Varela, Drum