“In…Canto Materano” con il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina

Venerdì 30 maggio, alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi in Matera è in programma il concerto “Sub Tuum Praesidium”, organizzato dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina in collaborazione con l’Associazione Festa della Bruna.

Il concerto, che vedrà protagonista il coro materano diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo, si svolge in occasione della Solennità della Visitazione della Beata Vergine Maria, che la Chiesa, dalla riforma del calendario liturgico, celebra il 31 maggio, a conclusione del mese mariano. Alla solennità è indissolubilmente legata la nostra Festa della Bruna, che si richiama appunto alla Visitazione e che cade il 2 luglio così come da tradizione e devozione e così come istituita da Papa Urbano VI.

Per l’occasione, sarà eseguito un programma che celebra la figura della Madre di Dio, in un ideale percorso musicale che tocca le principali tappe evangeliche e i principali dogmi collegati a Maria.

Il concerto rientra nel cartellone “In…Canto Materano” promosso dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina e patrocinato dal Comune di Matera e dall’Associazione Basilicata Cori.

