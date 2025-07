In bici per i diritti: a Maratea il Ciclotour della Filcams Cgil

“Farà tappa a Maratea lunedì 7 luglio il Ciclotour 2025 della Filcams Cgil nazionale nell’ambito della campagna “Turismo è lavoro”. La carovana in bicicletta è partita da Torino il 28 giugno e percorrerà l’Italia lungo la dorsale tirrenica, attraversando Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, per parlare di lavoro, diritti e turismo nelle città, nelle piazze e nei territori e incontrare lavoratrici e lavoratori della filiera turistica. L’appuntamento lucano è a Maratea alle 19 in piazza Buraglia.” E’ scritto in una nota in cui i segretari generali della Filcams Cgil Matera – Marcella Conese e Filcams Cgil Potenza – Rocco Casaletto, spiegano che “Per l’arrivo del Ciclotour è previsto un banchetto di sensibilizzazione sulle condizioni di sfruttamento esistenti nel settore.” Inoltre, informano che “È possibile unirsi al gruppo dei ciclisti, anche per una sola tappa e per pochi chilometri, contattando la Filcams Cgil di Matera e di Potenza e traguardare insieme Tropea, dove è previsto l’arrivo il prossimo 11 luglio.” Ma per continuare a tenere alta l’attenzione sui diritti dei lavoratori di questa filiera, la mobilitazione continua e “A partire dal 12 luglio, la Filcams CGIL Basilicata attraverserà con un furgone brandizzato il territorio regionale per incontrare le lavoratrici e i lavoratori della filiera turistica, raccoglierne le istanze e rinnovare l’impegno per una nuova cultura del lavoro, che contrasti precarietà e lavoro povero, che afferma l’umanità del lavoro come valore centrale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.