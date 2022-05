Il cognome del bravo pianista lagonegrese, Giacomo Aula, emigrato a Berlino ( Germania) ma giramondo del jazz come il nostro virtuoso chitarrista Dino Plasmati, ha trovato facile collocazione nel titolo del servizio per annunciare il concerto che i due terranno a Matera, il 5 maggio, in un luogo di alto significato storico e artistico come Palazzo Bernardini. E del resto non poteva esserci ”aula” migliore, il salone degli specchi dell’antico edificio nobiliare, per duettare su brani e repertori che hanno fatto la storia del jazz o del blues, per sintetizzare. E Dino, sempre disponibile, quando deve tirar fuori atmosfere , suggestioni e note che coinvolgeranno ed entusiasmeranno gli appassionati, ce ne offre una anticipazione.



”Eseguiremo – racconta- brani originali miei (Under the sky, To get about with you, Stuttgart, Blues for Al) e di Giacomo (Maggio, Canzone per Nino Rota, Agosto), in più alcuni standards della tradizione Jazzistica americana come: If I should lose you, Seven come Eleven, I’m getting sentimental over you, Nardis, Everything I love, All the things you are, It could happen to you, Duke Ellington’s sound of love, Tour the force, I’ve grown Accustomed to her face”. E poi due parole sul concerto. “Il 5 maggio avrò il piacere di duettare con un bravissimo pianista di origini lucane, Giacomo Aula. Vive in Germania da tanto tempo e questa sarebbe la sua prima esibizione a Matera. Il concerto si terrà nello splendido salone di Palazzo Bernardini a Matera. Spero di vedervi in tanti – conclude- e di condividere con voi musica di qualità”. Per info e prenotazioni scrivete a Dino o sulla posta elettronica mifajazz09@gmail.com

