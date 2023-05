Imparare la vela a scuola con il Progetto “Vento in poppa” della Lega navale italiana

La Lega Navale Italiana Sezione Matera – Magna Grecia anche quest’anno sbarca nella scuola con il suo progetto “Vento in poppa” (finanziato dal Miur con lo strumento dei PON (Programma Operativo Nazionale). L’istituto aderente è il comprensivo Raffaele Leone di Marina di Ginosa TA, con cui sono stati organizzati due corsi di vela. “Il corso -si spiega in una nota- è rivolto a venti bambini delle quinte elementari e venti delle terze medie per una durata di 30 ore a corso. Attraverso lezioni prima teoriche e a seguire anche pratiche, in aula didattica all’aperto presso lo stabilimento balneare “Lido Franco” di Marina di Ginosa gli istruttori della Federazione Italiana Vela, Salvatore DI TRANI e Vito GOFFREDO, della LEGA NAVALE ITALIANA Sezione Matera – Magna Grecia insegnano lo sport della vela velica alle classi aderenti al progetto.” Secondo il Presidente della Sezione della Lega Navale Rocco Petrera questa messa in campo è “Un‘attività ricca d’avventura, sinonimo di libertà e di gioia di vivere in armonia con la natura. Imparare a navigare, condurre una barca e condividere emozioni, paure e solidarietà, può contribuire ad offrire nuovi modelli comportamentali ed etici caratterizzati dal rispetto delle persone e dell’ambiente in cui si vive”, e lo stesso si dichiara “fiducioso nel prosieguo dell’operato del sodalizio lungo tutto l’arco ionico lucano grazie ai rapporti di collaborazione che si potranno estendere anche agli altri Istituti Scolastici in virtù del Protocollo di intesa in essere tra MIUR e Lega Navale e grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici e dei docenti“.

