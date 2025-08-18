Immagini e musica dal vivo. A Bella l’Orchestra Bulgaria Classik

E’ un format che coinvolge e fa sognare quando scorrono le immagini di film con attori e famosi e sulle note delle colonne sonore senza tempo. Una emozione che domani vivranno i cittadini di Bella ( Potenza) e dei turisti che sono in zona, nel corso del concerto dell’ orchestra Bulgaria Classik per il cartellone di eventi organizzati dal Music Experience 2025. Buon divertimento

IL COMUNICATO STAMPA

Bella ospita Lucania Music Experience 2025: domani il concerto con l’Orchestra Bulgaria Classik

Domani, 19 agosto alle ore 21.30, la Villa comunale Gino Strada di Bella (Pz) accoglierà l’evento che vedrà protagonista l’Orchestra Bulgaria Classik.

Il concerto sostituisce la tappa inizialmente prevista a Moliterno, annullata per lutto cittadino, e proporrà un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, accompagnate da proiezioni sincronizzate e narrazione dal vivo.

La serata rientra nel cartellone di Lucania Music Experience 2025 (LEM), progetto promosso dall’Associazione Musicale “Quinta Giusta” e sostenuto dal Consiglio regionale della Basilicata, nato per valorizzare i luoghi attraverso la musica e trasformarli in scenari di esperienze uniche che uniscono arte e territorio.

Anche l’appuntamento di Bella offrirà al pubblico un nuovo momento di grande suggestione, in cui musica e natura si fonderanno in un’unica emozione collettiva.