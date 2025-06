Il vino dei Baroni al Castello del Malconsiglio

Si chiama “Il vino dei Baroni” l’evento organizzato dall’Associazione Italiana sommelier Basilicata presso il Castello del Malconsiglio a Miglionico (MT).Degustazioni di pregiate etichette lucane, Sabato 7 Giugno a partire dalle 19:00 e fino alle 24:00Tra le cantine partecipanti:– Mele Battifarano– Vítis in Vulture– Eubea– Smacchia– Zagarella– Mastrodomenico– Cantine del Notaio– Camerlengo– VerhaIl Costo del Biglietto è di €25 (incluso calice di degustazione vino e olio)Prenotazione:Obbligatoria**Contatti per Info e Prenotazioni:**– Silvia: 3336512830– Marco: 3208696158⁃ Claudio 3889232778Un’ottima opportunità per esplorare i vini locali e trascorrere una serata piacevole!