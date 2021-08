“A cosa serve l’arte? E la filosofia? E la letteratura? Secondo il filosofo svizzero Alain de Botton “a vivere meglio”. Ed è proprio questo lo spirito con cui l’A.P.S Le Vorie, in pieno lockdown nazionale lo scorso anno, nel mese di aprile, ha lanciato il contest web TrasformArte proprio per cercare di far stare meglio le persone che all’improvviso si sono ritrovate chiuse in casa a causa della pandemia.”

Inizia così il comunicato con cui si annuncia che:

“È con lo stesso entusiasmo che il prossimo 20 Agosto a Rotondella, al belvedere, si svolgerà la Prima Edizione di TrasformArte Live. Dalle ore 21 prenderanno vita le opere d’arte e vedrete sfilare in passerella da Frida Khalo, alla Dama con l’ermellino, insieme con le ballerine di Degas. Così come era accaduto per il contest web, che ha visto la partecipazione di 124 opere, anche in questo caso è stato chiesto ai protagonisti di interpretare un’opera d’arte. Ispirato ad una iniziativa del Getty Museum di Los Angeles, per la prima volta a Rotondella ci sarà una vera e propria “sfilata” di arte, ogni opera verrà raccontata con qualche aneddoto legato all’esperienza che i partecipanti al contest web hanno riportato.”

“Per tutti è stato un momento di leggerezza, di divertimento e di condivisione”, ha dichiarato la Presidente dell’A.P.S. Le Vorie, Rosanna Persiani, “e hanno partecipato da tutta Italia. Ogni volta che pensiamo e realizziamo una iniziativa culturale il nostro obiettivo primario è il coinvolgimento delle persone, affinchè l’accrescimento culturale sia una esperienza da vivere e costruire insieme. Conserviamo il nostro carattere inclusivo, coinvolgendo le diverse fasce di età e offrendo davvero a tutti la possibilità di partecipazione attiva. Proviamo a ricominciare con questa primo piccolo evento in attesa di poter realizzare gli altri progetti che abbiamo in sospeso. Sono già diversi i progetti in cantiere. Appena possibile si farà la seconda edizione del Progetto di Comunità: Rotondella e la sua gente – People and landscapes con il quale ospiteremo artisti in residenza coinvolgendo i cittadini sia in laboratori d’arte che nell’ospitalità, la Prima edizione di F.A.T.A. (Fuoco – Aria – Terra – Acqua), finanziati entrambi con il bando Ultimo Miglio e siamo in attesa di risposta per un progetto candidato ad un bando nazionale promosso dal MIBACT, intitolato Parkscenico Dantesco, in partnership con il Comune di Rotondella, La Società Dante Alighieri di Matera e il Liceo Classico di Nova Siri”.

Per accedere all’evento TrasformArte Live, sarà necessario esibire il Green Pass.