Il Torre d’Argento a Vincenzo Maida sulle ”radici” del fondatore dell’Alfa Romeo

Un riconoscimento meritato per il collega, scrittore e soprattutto ”ricercatore” di fatti e personaggi della storica locale (non solo di quella di Montalbano Jonico) che lo hanno portato a documentare – carte alla mano, come si suol dire, pubblicate per Altrimedia- le radici dell’ingegner Nicola Romeo fondatore di un grande marchio e di una casa automobilistica come l’Alfa Romeo, vanto dell’industria italiana prima della deriva della globalizzazione. Un lavoro più volte recensito dal nostro blog https://giornalemio.it/cultura/nicola-romeo-le-radici-lucane-dellalfa-romeo/ . Per Vincenzo un riconoscimento ”speciale”, attribuito nel corso della cerimonia svoltasi all’ombra della Torre ,su iniziativa della Pro Loco presieduta da Antonio Garrambone e dell’Amministrazione comunale. E la motivazione sintetizza la riconoscenza che la comunità ciriglianese deve a Maida, per aver rese note le radici ciriglianesi del grande imprenditore automobilistico, sconosciute alla comunità locale.



Torre d’argento 2025 a ”Vincenzo Maida, scrittore, giornalista,straordinario narratore di fatti, storie e protagonisti della Lucania. Uomini e vicende ignote, portate a conoscenza dopo attente e documentate ricerche, tra queste la straordinaria storia delle origini lucane del fondatore dell’Alfa Romeo”. Ora tocca alla ex Casa del Portello, oggi nel Gruppo Stellantis. Una ”stella al merito” per Vincenzo ” Romeo” Maida ci sta…Giriamo la richiesta ad Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato del gruppo.

