Il Teatro Festival Ferrandina-A Mimì presenta “Storia di una capinera”

Domenica 6 e lunedì 7 aprile, a Ferrandina (MT), doppio appuntamento con “Storia di una capinera”. Il romanzo di Giovanni Verga, adattato per il teatro da Micaela Miano e diretto da Guglielmo Ferro, sarà messo in scena nel cartellone serale e nella matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori. “Storia di una capinera” -si ricorda in una nota- racconta la struggente vicenda di Maria, una giovane donna costretta alla vita monastica, attraverso le sue toccanti lettere all’amica Marianna. L’esperienza di una temporanea libertà, il contatto con la natura e la scoperta dell’amore per il giovane Nino, sconvolgono la sua esistenza, portandola a un profondo conflitto interiore. Le lettere di Maria raccontano la sua trasformazione interiore. La liberazione temporanea dal convento, il contatto con la natura e l’amore per Nino la portano a desiderare una vita diversa, in contrasto con le rigide regole della sua reclusione. A dare vita ai personaggi di questa intensa storia, due interpreti di spicco del panorama teatrale italiano: Enrico Guarnieri e Nadia De Luca. Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e di 10 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4. I biglietti di questo e degli altri spettacoli della stagione teatrale sono disponibili online al link: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5885 e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3898311672.”

