Il successo dei Beatles? Grazie a un manager come Epstein

Non sappiamo come sarebbe andata per i quattro ‘’scarafaggi’’ di Liverpool se non avessero incontrato in quella formidabile stagione che furono gli anni Sessanta, se non avessero incontrato un manager ostinato e dalle larghe vedute come Brian Epstein che li portò ovunque, per concerti, interviste e incisioni che li resero miliardari. Gli appassionati dei Beatles avranno modo di saperne di più, insieme alle canzoni iconiche di quel grande quartetto, in una due giorni al teatro comunale di Nardò( Lecce) con ‘’L’uomo che inventò ai Beatles’’. Un lavoro di Silvia Civilla con Terramare Teatro che non mancherà di conquistare i fans e i nostalgici di una stagione senza tempo, con tanti protagonisti di una musica nata in sobborghi e locali dove la luce era accesa da un riff di chitarra o dal vibrare delle bacchette sui piatti di una batteria.



Teatro Comunale di Nardò

Stagione Teatrale 2025/2026

16ª edizione

Prossimi appuntamenti:

domenica 28 e lunedì 29 dicembre 2025 ore 21:00 – QUARTA PARETE

TerramMare Teatro

Silvia Civilla



L’UOMO CHE INVENTÒ I BEATLES

La storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale.

Comunicato stampa

Il 2025 della 16ª Stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò si chiude con gli appuntamenti di domenica 28 e lunedì 29 dicembre, ore 21. Ancora una messinscena per la rassegna di teatro contemporaneo Quarta Parete che esplora linguaggi decisamente nuovi della scena più attuale. Questa volta TerramMare Teatro presenta L’uomo che inventò i Beatles, per la regia di Silvia Civilla: è la storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale.

Un uomo entra in un locale: è un perfetto sconosciuto, un cliente qualsiasi; eppure cinque anni prima, quell’uomo era un volto noto e non solo lì dentro. Sul palco una band si sta esibendo; l’uomo non può fare a meno di ascoltarla e di ricordare.

Cinque anni prima, su quel palco c’erano John, Paul, George e Ringo: i Beatles.

Brian si abbandona ai ricordi ripercorrendo così le tappe fondamentali della propria vita e della vita dei quattro ragazzi. Tutti loro erano destinati a cambiare la storia del mondo. Sarebbe presto diventato il loro manager e questo fu l’incontro destinato a cambiare la vita di tutti.

Brian Epstein consegnò i Beatles alla fama mondiale di cui ancora oggi godono, e i “Ragazzi di Liverpool” rappresentarono per lui il treno da prendere al volo, l’occasione unica per dimostrare a suo padre e a sé stesso le proprie capacità.

Aiuto regia Giulia Maria Falzea. Voce Davide Colomba. Chitarra Michele Russo. Fiati e percussioni Marco Tuma. Luci Antonio Apollonio. Video Alessandro Bollino. Si ringraziano per la collaborazione Raoul De Razza e Pietro Pizzuti.

Biglietti Quarta Parete da 15 a 8 euro con riduzione.

La 16ª Stagione teatrale del Teatro Comunale è frutto della collaborazione tra il Comune di Nardò e Puglia Culture con TerramMare Teatro.”



