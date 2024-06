“Il Sorriso di Nike” per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

Il 30 giugno, alle ore 19.00, presso la Masseria Santa Lucia in via delle Arti a Matera, si terrà l’evento di presentazione del Progetto “Il Sorriso di Nike”, finanziato attraverso il Bando “AssiCuriamo – Insieme” e sostenuto da Vittoria Assicurazioni, Carlo Acutis Fondazione e Fondazione Specchio dei tempi.

“AssiCuriamo – Insieme” -si spiega in una nota- “è il progetto che ha come focus la prevenzione delle malattie oncologiche femminili e la lotta contro la violenza di genere, con particolare attenzione alla cultura del rispetto tra uomo e donna.

Un binomio perfetto dunque, tra mondo dell’associazionismo e privato, per prevenire e affrontare una tematica importante e di profondo impatto sociale. Partendo dal titolo del progetto, “Il Sorriso di Nike”, diventano chiari gli obiettivi da raggiungere: Nike, dea della Vittoria, figura femminile alata, portatrice di fortuna e anche di dolcezza. Il titolo del progetto richiama la ben nota scultura, uno dei più celebri capolavori greci di età ellenistica, che è rappresentata monca, amputata della testa e delle braccia, ma con un’ala. Metaforicamente rappresenta la condizione di una donna vittima di violenza a cui il carnefice toglie la possibilità di pensare autonomamente (la testa) e di agire liberamente (le braccia), ma la presenza di un’ala, fornisce la speranza di poter riuscire un giorno a volare e a fuggire.

Il sorriso è l’obiettivo che tutte le donne vittime violenza mirano a raggiungere alla fine del tunnel.

Grazie al Bando “AssiCuriamo – Insieme” verranno attuate diverse azioni di sensibilizzazione per le donne e per i giovani poiché, sebbene la sua diffusione, la violenza di genere, rimane un fenomeno sottovalutato. Tuttavia intervenendo tempestivamente con un processo culturale efficace, è possibile far cambiare prospettiva sui rapporti e i ruoli di genere stereotipati e contrastare i pregiudizi, al fine di prevenire comportamenti sbagliati.

Il Progetto vedrà coinvolte le scuole secondarie di Primo e Secondo grado, l’Università della Basilicata con il corso di Scienze della Formazione Primaria e le famiglie degli Assicurati: una psicologa informerà sulla fenomenologia della violenza di genere, seguirà poi uno sketch di cabaret dell’attrice Daniela Baldassarra, comica, monologhista, che parlerà del fenomeno con arte e leggerezza.”

“L’Agenzia Vittoria Assicurazioni di Matera, in linea con la sua mission di prevenzione, non poteva non cogliere questa proposta – afferma Ivan Giorgio, Agente Generale dell’Agenzia di Matera – e le famiglie degli Assicurati saranno coinvolte in un momento di informazione per la conoscenza del fenomeno e in un momento esilarante con l’attrice Daniela Baldassarra che fornirà loro diversi spunti per riflettere”.

“Aide Basilicata riconferma il suo format già collaudato nelle scuole, che vede il teatro con la sua ironia , utilizzato per affrontare temi importanti – aggiunge Anna Selvaggi, Presidente di Aide Basilicata -. “Sono certa che anche questa volta l’obiettivo sarà raggiunto: infomeremo e regaleremo sorrisi, non tralasciando però’ momenti di approfondimento e di riflessione”.

All’evento rivolto alle famiglie degli Assicurati Vittoria, saranno presenti dopo i saluti di Ivan Giorgio Agente generale di Vittoria Assicurazioni di Matera e di Anna Selvaggi Presidente di Aide Basilicata, Stefania Draicchio Project manager che illustrerà il Progetto e Alessandra Draicchio, Psicologa e Psicoterapeuta che parlerà de “La violenza di genere e le sue manifestazioni, come riconoscerla”. Seguirà poi l’incontro con Daniela Baldassarra, attrice comica, monologhista.

L’incontro sarà moderato da Anna Larato, Giornalista, Addetto stampa del progetto “Il Sorriso di Nike”

