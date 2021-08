Torna il Tour HD , organizzato ed ideato dall’associazione degli Harleysti di Basilicata, che dall’11 al 15 agosto, vedrà transitare decine di HarleY Davidson dal rombo inconfondibile, ideali per scoprire e gustare le attrattive di un paesaggio vario e suggestivo, ricco di storia e di luoghi unici. Un tour con quelle moto americane, spesso superaccessioriate, che hanno fatto e fanno sognare milioni di appassionati nel mondo, fedeli alla Casa di Milwaukee ( Wisconsin) fondata nel 1903. Intenso il programma dei cinque giorni, con un pre tour fissato a Potenza, il 10 agosto, per una visita alla città. Partenza il giorno dopo per la “Valle dei Templari” con visita a Forenza , che diede i natali a Ugo dei Pagani, fondatore dei Templari, poi visita ad Acerenza e alla cattedrale , dove una leggenda vuole sia nascosto il Santo Graal per toccare Castelmezzano , altro luogo di elezione dei Cavalieri Templari) e dove non si può rinunciare al Volo dell’Angelo e a percorsi in moto. Da qui alla Città dei Sassi e del Parco delle chiese rupestri, patrimonio dell’Umanità. Il giorno dopo partenza per l’area dei calanchi da Pisticci alla diga di Senise, per toccare Castelsaraceno dove il 31 luglio scorso è stato inaugurato il ponte tibetano che collega due parchi per una lunghezza di 586 metri.

Sabato 14 gli harleysti scenderanno dalle moto per provare il rafting sul fiume Lao, e poi raggiungeranno Maratea , la perla del Tirreno. Conclusione del tour a ferragosto a Sant’ Angelo Le Fratte, con visita a murales e cantine e una puntatina in Campania alle Grotte di Pertosa. Per la Basilicata un ottimo spot su due ruote, con il sostegno anche di Apt, Pro Loco e dei Comuni che accoglieranno la carovana degli harleysti.