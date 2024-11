Il premio ‘’Slr Pioneer Award’’ a Giuseppe Bianco

E con tanto merito vista la lunga esperienza maturata nella telemetria laser satellitare, che ha segnato la storia di studi e ricerche dell’Agenzia spaziale italiana, e non solo, e consentito di saperne di più in un settore in continua evoluzione. Giuseppe Bianco è stato premiato, come riporta la nota dell’Asi, nel corso del 23° workshop internazionale svoltosi in Cina alla fine di ottobre. Un pizzico di commozione, comprensibile, alla consegna del premio e durante un congresso dove il dirigente tecnologo dell’Asi vi ha partecipato per la prima volta nel 1986 e che lo ha visto presiedere quell’organismo nel quinquennio 2013- 2018. “E’ stato- ha detto Bianco- un riconoscimento inaspettato “. Ed è giunto a pochi giorni dal raggiungimento della meritata pensione. Di certo non riporrà nel cassetto, come si suol dire, studi e passione per lo Spazio,per la telemetria laser,che ha seguito per tanti lustri dal Centro di geodesia spaziale ‘’ Giuseppe Colombo’’ di Matera . Da parte della comunità materana un grazie per quanto fatto finora per il territorio e per la comunità scientifica internazionale e per quanto, auspichiamo, potrà fare -se lo vorrà- negli anni a venire.



IL COMUNICATO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Nel corso del 23° International Workshop on Laser Ranging tenutosi a Kunming, Yunnan, Cina dal 20 al 26 ottobre 2024, il Governing Board

dell’International Laser Ranging Service (ILRS) ha insignito Giuseppe Bianco, Dirigente Tecnologo dell’ASI, del premio “SLR Pioneer Award” con la seguente motivazione: “In recognition of his leadership and support for the International Laser Ranging Service along with significant contributions towards the advancement of satellite laser ranging technique and related new science and engineering applications”.

La telemetria laser satellitare (Satellite Laser Ranging o SLR) consiste nella misura precisa della distanza istantanea di un satellite in orbita attorno alla Terra, dotato di opportuni prismi retroriflettori, per mezzo di una serie di impulsi di luce laser molto brevi per ognuno dei quali si misura il “tempo di volo” che, conoscendo con precisione la velocità della luce, permette di misurare in tempo reale la distanza con una precisione millimetrica. Questa tecnica è di fondamentale importanza per la determinazione sperimentale di una serie di parametri geodinamici (primo fra tutti la posizione istantanea del centro di massa della Terra che rappresenta l’origine del sistema di riferimento terrestre) ma ultimamente la stessa tecnica è utilizzata anche per altre applicazioni, come il tracciamento di “space debris” e le telecomunicazioni quantistiche.

Giuseppe Bianco, nato a Matera nel 1958, è laureato in Astronomia e nel 1985 è stato assunto nel Piano Spaziale Nazionale del CNR, che in seguito si è trasformato nell’Agenzia Spaziale Italiana, con sede di lavoro presso il Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” (CGS) di Matera. Nel corso degli anni ha diretto diverse unità operative dell’ASI ed è stato a più riprese direttore del CGS. A livello internazionale è stato membro della delegazione italiana presso l’European Space Agency, presidente dell’EUROLAS (consorzio europeo di stazioni SLR), membro del Governing Board (GB) dell’ILRS dal 2002 al 2018 e Chairman dello stesso GB dal 2013 al 2018.

È stato Program Manager ASI per la realizzazione del “Matera Laser Ranging Observatory” (MLRO), entrata in funzione nei primi anni 2000 risultando una delle più precise stazioni SLR della rete mondiale. Dal 2003, in collaborazione con il Prof. Paolo Villoresi dell’Università degli Studi di Padova (UNIPD) / University of Padua, ha organizzato i primi esperimenti di telecomunicazione quantistica “free space” che hanno dato risultati importanti, pubblicati su diverse riviste internazionali e il primo dei quali è stato cofirmato dal Prof. Anton Zeilinger, premio Nobel della Fisica per l’anno 2022.