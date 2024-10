Il Premio Mondi Lucani il 18 ottobre a New York

Le ”radici” non si cancellano…anzi si riannodano anche oltre l’Atlantico dove le comunità lucane di varie generazioni hanno contribuito a far crescere le economie di quel grande Paese, che sono gli Stati Uniti d’America. E l’associazione Mondi Lucani , presieduta da Maria Andriulli, domani 18 ottobre porterà un premio ambito per quanti vengono scelti per ricevere un ambito riconoscimento, che può significare tanto per i giovani- quanto a buone pratiche, esperienze da fare- della Basilicata. Un premio dalle grandi potenzialità. Sono i mondi lucani: da una piccola regione, da un piccolo centro e citiamo Montescaglioso, ma può essere ognuno dei 131 comuni della Basilicata, alle tante città, Stati, Nazioni dove ci sono altri lucani che hanno messo ”radici” in quelle realtà. Nella nota ripresa dal sito web di mondi lucani programma e finalità di una giornata da ricordare.

Mondi Lucani porta la Basilicata e il suo Premio a New York: appuntamento il 18 ottobre

Con l’evento “Basilicata: a wonderful land”, giunto alla sua seconda edizione, venerdì 18 ottobre alle ore 18.00, l’associazione Mondi Lucani porterà le bellezze della regione nella sede della Columbus Citizens Foundation a New York, tra le fondazioni americane di maggior prestigio, che, dal 1929, organizza la Columbus Celebration e la Columbus Day Parade sulla Fifth Avenue per celebrare le origini italo-americane.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Basilicata e dalla Provincia di Matera ed è in collaborazione con la Mutual Benefit Society San Rocco Montescaglioso del New Jersey (Usa).

Nel programma, in apertura la presentazione della Basilicata e delle sue bellezze, dall’arte, alla storia, passando per i nostri meravigliosi borghi fino al folklore. Subito dopo, la consegna del Premio Mondi Lucani sezione “Radici”, momento che completa l’edizione 2024 del riconoscimento tenutosi a Matera lo scorso agosto. Seguirà la proiezione in prima assoluta del docu-film “Basilicata terra di meraviglie: la Cripta del Peccato Originale di Matera”. A chiudere la serata, ci saranno le eccellenze enogastronomiche lucane, con degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio.

L’evento sarà arricchito dalla presenza della Maestra D’arte Claudia Nodari dello Studio Atmosphere, che con le sue opere racconterà l’eccellenza artigiana italiana. In collaborazione con CNA Basilicata, saranno donati degli affreschi a strappo e delle piastrelle decorate in oro 24 k con immagini della Basilicata.

Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all’evento con le loro eccellenze enogastronomiche: Cantine del Notaio di Rionero in Vulture, Masseria Mirogallo Azienda Belfiore di Matera, Caseificio Massara Vita e Panificio Sant’Anna di Montescaglioso.