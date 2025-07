Il Poeta della Serra presenta il suo libro pubblicato dalla Mondadori

Il giovane artista materano, conosciuto sui social come Il Poeta della Serra, ritorna nella sua città per presentare il suo libro Pagine da strappare per non strapparsi, uscito di recente per la Mondadori, e da lui stesso definito “journal diary”, un modo originale e divertente di interagire con il lettore.

Il Poeta della Serra, il cui nome si ispira al quartiere di Matera in cui ha vissuto per buona parte della sua esistenza, si muove nel solco del movimento dei poeti di strada, che si è affermato anche in Italia e che ha visto emergere numerosi artisti. Il fine è quello di portare la poesia dai lettori, offrendosi ai loro occhi in modo inaspettato: sui muri, sulle panchine, sui cassonetti dell’immondizia, in contesti urbani degradati e marginali. Scritta con un pennarello su una superficie, per le strade, la poesia rinasce. Si fa viva.

Il Poeta della Serra ha iniziato a scrivere componimenti poetici dal 2014 e ha pubblicato due raccolte di poesie, Frutti di male (2021) e Biscotti della sfortuna (2023). Nel 2025 è uscito per la casa editrice Mondadori il libro Pagine da strappare per non strapparsi, che verrà presentato giovedì 17 luglio nella Fondazione Le Monacelle, in via Riscatto 9, con inizio alle 18:30. Dialogheranno con l’autore, Michela Gargano e Agnese Ferri.

L’evento è organizzato dall’associazione Amabili Confini in collaborazione con la libreria Di Giulio.

Estratto dalla quarta di copertina di Pagine da strappare per non strapparsi:

“Questo non è un libro: è molto di meno e molto di più. Perché per diventarlo ha bisogno del tuo intervento. E, forse, anche tu hai bisogno del suo. Ti capita mai di provare emozioni che non riesci a gestire? Emozioni che si materializzano dentro di te, crescendo costantemente e dandoti l’impressione che da un momento all’altro potresti esplodere? Paura, rabbia, tristezza, gioia, amore. Emozioni apparentemente negative e positive, ma che sono complesse, luoghi dell’essere in cui si stratificano diversi stati d’animo, belli e brutti al tempo stesso, che spesso e volentieri ci sommergono. E questo journal serve come un giubbotto di salvataggio, ti aiuta a restare a galla. Quando provi un’emozione, non devi far altro che andare alla sezione corrispondente, individuare la domanda che più senti tua e scrivere la risposta. Infine, strappa la pagina e gettala via. Stracciare le pagine è un’azione catartica e liberatoria che ti aiuta a ridimensionare le emozioni che non riesci a gestire. E Pagine da strappare per non strapparsi è studiato proprio per offrirti la domanda giusta al momento giusto, quando ne hai più bisogno, per sbloccare tutto ciò che tieni dentro e che se non lasci andare finisce per consumarti giorno dopo giorno. In questo libro ti sentirai al sicuro, è un luogo protetto, solo tuo, in cui nessuno può farti del male o farti sentire sbagliato. Qui puoi sfogarti, superare un momento no e conquistare, pagina dopo pagina, domanda dopo domanda, una consapevolezza nuova per diventare la migliore versione di te.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.