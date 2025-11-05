Il pianista Colafelice e la Filarmonica Pugliese al Mercadante

Un programma che spazia da Verdi a Beethoven a Rimskj-Korsakov per il concerto ”Echi d’Europa” che domenica 9 novembre si terrà al teatro Mercadante di Altamura ( Bari) per il cartellone ” Imagine We Can!”. Sul palco il pianista Leonardo Colafelice e l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Garrett Keast. Per gli appassionati un appuntamento da non perdere, che sarà preceduto nella serata di sabato 8 dal concerto dei New Trolls https://giornalemio.it/eventi/of-new-trolls-in-concerto-sabato-8-ad-altamura-tra-progressive-e-ricordi/



COMUNICATO STAMPA

“ECHI D’EUROPA” — LA GRANDE MUSICA SINFONICA TORNA AL TEATRO MERCADANTE

Il pianoforte di Leonardo Colafelice e la direzione di Garrett Keast con l’Orchestra Filarmonica Pugliese

Altamura, 5 novembre 2025 – Prosegue la Stagione Concertistica 2025/2026 del Teatro Mercadante di Altamura con il terzo appuntamento in programma, “Echi d’Europa”, in calendario domenica 9 novembre alle ore 19:30.

Dopo gli apprezzati concerti di Marco Pierobon e Richard Galliano, il pubblico altamurano ritroverà sul palco Leonardo Colafelice nel ruolo di solista al pianoforte, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro statunitense Garrett Keast.

Il concerto propone un percorso attraverso l’identità e l’eredità musicale del continente europeo, con un programma che intreccia la drammaticità italiana di Giuseppe Verdi (Ouverture da “La forza del destino”), il rigore classico e la tensione eroica di Ludwig van Beethoven (Concerto per pianoforte e orchestra n. 3, op. 37) e la brillante tavolozza orchestrale di Nikolaj Rimskij-Korsakov (Capriccio spagnolo, op. 34).

Un itinerario sonoro che mette in luce le affinità profonde tra culture e linguaggi diversi, uniti dalla comune radice europea e dal potere comunicativo della musica sinfonica.

Biglietti disponibili presso il Box Office del Teatro Mercadante, via dei Mille 159, Altamura – tel. e WhatsApp 080 3101222, online su Vivaticket.

La Stagione Concertistica rientra nel cartellone “IMAGINE WE CAN!”, il progetto artistico annuale del Teatro Mercadante, diretto da Silvano Picerno, che intreccia prosa, musica, comicità e grandi eventi, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza culturale ricca e trasversale.

E proprio alla vigilia di “Echi d’Europa”, il Teatro Mercadante si prepara a un altro appuntamento imperdibile con la grande musica: sabato 8 novembre, sul palco saliranno Nico Di Palo e Gianni Belleno con il concerto degli Of New Trolls, che promette un viaggio travolgente tra rock progressivo e il repertorio di una band leggenda italiana

