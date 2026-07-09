IL PD di Policoro apre una nuova fase di confronto con la città e lancia la “Policoro che vorrei”

“Con l’amministrazione comunale della destra guidata da Enrico Bianco entrata nell’ultimo anno di consiliatura, è tempo di aprire una riflessione seria sul futuro di Policoro. Al di là degli annunci e delle operazioni di comunicazione, molte delle principali questioni che riguardano la città restano ancora irrisolte e attendono risposte concrete.” Lo si legge in una nota del circolo dem della cittadina jonica che così prosegue “Pensiamo alle tematiche che riguardano lo sviluppo della città, i servizi, la capacità di dare una prospettiva ai giovani, di costruire una visione concreta e condivisa per Policoro. Su questi argomenti il bilancio che i cittadini vedono ogni giorno è molto diverso dalla narrazione che l’amministrazione prova a proporre. È proprio da questa consapevolezza che il Partito Democratico di Policoro intende aprire un confronto sui temi e sulle soluzioni ai problemi della città con quelle forze sociali, politiche e della società civile che si ritengono alternative alla destra e che condividono il giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione comunale della Città di Policoro. Per questo il PD si fa promotore di un nuovo spazio di confronto e partecipazione: “La Policoro che vorrei” come luogo di elaborazione e di visione di futuro, con un progetto che parta dal presente per cambiare il destino della nostra città. Partendo dal decoro urbano e dalla rigenerazione degli spazi pubblici, dalla rinascita delle infrastrutture culturali, dal rilancio del commercio, dalla riqualificazione delle strade urbane e dalla valorizzazione delle eccellenze e delle imprese presenti sul territorio. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile aprire una fase nuova, fondata sul rinnovamento delle idee, dei programmi e dei metodi, coinvolgendo e ascoltando in primis quei tanti cittadini che oggi guardano alla politica con delusione e distanza, offrendo loro una speranza e una prospettiva concreta per il futuro di Policoro. Mettendo al centro esclusivamente l’interesse della comunità e la necessità di costruire una proposta diversa che, nel confronto con le altre forze, porti alla nascita di un programma di governo per la nostra città. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla nascita di un’alternativa larga, popolare e riformista all’attuale amministrazione di destra. Una prospettiva capace di aggregare tutti i cittadini che condividono la necessità di offrire a Policoro un progetto nuovo, efficace e credibile. Daremo il nostro contributo promuovendo iniziative, ascoltando le persone e costruendo insieme il cambiamento di cui Policoro ha bisogno.”

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