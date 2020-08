Mancano pochi giorni al taglio del nastro della manifestazione culturale “Il Paese dei Libri” di Montescaglioso che proprio quest’anno, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, avrà una veste piu’ ricca e variegata.

Dal 2 al 4 settembre il centro storico di Montescaglioso vedrà non solo il coinvolgimento di tutti i negozi con l’esposizione dei libri nelle loro vetrine ma anche incontri in contemporanea sui palchi allestiti in quattro piazze, dalle 19 alle 21,30 – San Giovanni Battista, largo Mietitore, prato davanti all’Abbazia e la corte dell’Abbazia -, con la presenza di scrittori, studiosi, medici, artisti, chef, attori, politici, imprenditori e professionisti lucani e pugliesi che avranno modo, attraverso un confronto con giornalisti o personalita’ del mondo della cultura e della medicina di raccontare il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze sul tema “Il cammino dell’umanità al tempo di una pandemia impensata”.

Un format, ideato dal giornalista Riccardo Riccardi e dall’editore Giuseppe Bellone, per invogliare e sperimentare nuove forme di aggregazione culturale, di comunicazione e sovrapposizione tra le varie forme artistiche.

La quinta edizione del “Paese dei Libri” quest’anno e’ sotto l’egida della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Montescaglioso, del Circolo culturale “La Scaletta”, del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, dell’associazione culturale “MUV Matera” e della casa editrice “Lilit Books”.

La manifestazione vedra’ anche la nutrita presenza di case editrici – ognuna con i propri banchi – come Adda, Altrimedia, Giannatelli, dal Sud, Gelsorosso, Lilit Books, Progedit, Rubbettino, Sellerio e “365”. Inoltre, sul corso principale del centro storico ci saranno mostre artistiche e fotografiche di grande prestigio che faranno di Montescaglioso la perla culturale della Basilicata.

Montescaglioso diverrà punta di diamante del cartellone estivo lucano richiamando giovani e meno giovani per una kermesse che godrà della presenza di emittenti televisive che racconteranno la manifestazione anche con collegamenti in diretta e interviste.

Ecco le importanti personalita’ che, nelle tre giornate, parteciperanno alla manifestazione culturale:

Mercoledì 2 settembre

Piazza San Giovanni Battista (Orologio)

19:00 Nicola Pavese (scrittore); 19:30 Gabriele Marzi (scrittore); 20.OO Maurizio Sarubbi (attore e regista); 20:30 Anna Carbonara (scrittrice); 21:00 Rosalba Demetrio (Pres. regionale FAI); 21:30 A. Mancini –F. Gambacorta (scrittrici)

Largo Mietitori (Alberone)

19:00 Francesco Caputo (CooperAttiva / CEA) 19:30 Giampiero Scatigna (scrittore); 20:00 Filippo Radogna (giornalista e scrittore); 20:30 Antonella Passione (ristoratrice);21:00 Trifone Gargano (scrittore); 21:30 Premiazione Concorso Letterario “Andrea Camilleri” 1° edizione

Prato Abbazia

19:00 Amedeo Bufano (poeta narrante) – 19:30 Paolo Emilio Stasi (Pres. Circolo la Scaletta)

20:00 Franco Cassano (Presidente Corte d’Appello di Bari) 20:30 Donato Altomare (scrittire) 21:00 Ida Chiatante (stilista) 21:30 Carmine Cicala (Pres. Consiglio Basilicata)

1° Chiostro Abbazia

19:00 Jan Taljaard (scrittore) 19:30 Vincenzo Zito(scrittore e sindaco di Montescaglioso)

20:00 Michele Torres (generale in riserva dell’Esercito italiano e prof. di geopolitica Univ.di Bari); 20:30 Vito Bardi (Governatore Basilicata) 21:00 Giovanni Pompeo ( Dir. orchestra) 21:30 Vincenzo Viti (Politico e intellettuale).

Giovedi’ 3 settembre

Piazza San Giovanni Battista (Orologio)

19:00 Michele Mastrodonato (scrittore);19:30 Michele Sperduto (Pres. assoc. Cascate di San Fele) 20:00 Michele Volpicella (Artista);20:30 Paola De Marzo (Scrittrice); 21:00 Giovanni Calia (scrittore); 21:30 Michele Nobile (scrittore)

Largo Mietitori (Alberone)

19:00 Nicola Mattia (scrittore) 19:30 Concetta Quintano (Scrittrice); 20:00 Vito Bianchi (Scrittore)20:30 Amy Ann Weidermann (Scrittrice); 21:00 Francesco Abbondanza ( chef)21:30 M. Montemurro (geologo)

Prato Abbazia

19:00 Riccardo Riccardi (Scrittore e giornalista);19:30 Andrea Semplici (scrittore e giornalista);20:00 S. Bronzini (Magnifico Rettore dell’Università di Bari) 20:30 Antonio Giuseppe Caiazzo (arcivescovo di Matera-Irsina); 21:00 Giovanni Mercadante (scrittore);21:30 Pietro Paradiso (Stilista)

1° Chiostro Abbazia

19:00 Michele De Ruggieri (Socio fondatore del Circolo La Scaletta);19:30 Loredana Battista (Dirigente medico del servizio immunoematologia e medicina trasfunzionale dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti);20:00 Filippo Bubbico (Politico);

20:30 Aurelia Sole (Magnifico Rettore Università di Basilicata);21:00 Peppe Lomonaco (scrittore) 21:30 Raffaello de Ruggieri ( sindaco di Matera)

Venerdi’ 4 settembre

Piazza San Giovanni Battista (Orologio)

19:00 Donato Di Capua (scrittore);19:30 Alfredo De Giovanni(scrittore)20:00 Ugo Rubini (scrittore);20:30 Piero Amendolara (autore-fotografo)21:00 Corrado Palumbo( scrittore);21:30 Giampaolo D’Andrea(Storico)

Largo Mietitori (Alberone)

19:00 Anna Conte (scrittrice); 19:30 Mario Pagano (scrittore);20:00 Michele Lamacchia (Presidente Parco della murgia materana)

20:30 Enzo Antezza (Pres. Confindustria Basilicata) 21:00 Antonio Nicoletti (Pres. APT Basilicata); 21:30 Manlio Ranieri (scrittore)

Prato Abbazia

19:00 Federico Valicenti (chef);19:30 Ulderico Pesce (Attore);20:00 Marta Ragozzino (Direttrice Polo Museale della Basilicata e Campania);20:30 Mariolina Venezia (scrittrice);21:00 Maria Chironna (Dirigente presso il Laboratorio “Epidemiologia Molecolare” dell’Unita’ Operativa Complesso (U.O.C.) di “Igiene” dell’Azienda Ospedaliera /Universitaria – Policlinico di Bari);21:30 Giacomo Aula ( Pianist, composer, teacher)

1° Chiostro Abbazia

19:00 Edoardo Delle Donne (storico dell’arte); 19:30 Antonio e Angelo Raffaele Braia (imprenditori); 20:00 Ilaria Donadio (Dirigente medico c/o U.O Rianimazione II il Policlinico di Bari e Josephine Mura Ondok -Dirigente medico c/o U.O. Rianimazione II policlinico di Bari); 20:30 Massimo Brancati (Giornalista e musicista); 21:00 Cristiano Magdi Allam (scrittore); 21:30 Sergio Rubini (attore)