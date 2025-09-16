Il musical della Principessa Anastasia anche a Bitritto ( Bari)

Una storia e una protagonista del passato, tra passi regali e amore che trionfa, incantano grandi e piccini. E il musical ” Anastasia” sulla principessa russa dell’epoca zarista, approdato anche in Italia giungerà in febbraio 2026 anche dalle nostre parti al PalaTOUR Bitritto ( Bari) nell’ambito di programma di repliche che toccherà vari centri del Paese. E’ il musical dell’anno e merita di essere visto. Nel comunicato sinossi, storia e tutto quanto occorre per prenotare.



Dai produttori di “THE PHANTOM OF THE OPERA”

BROADWAY ITALIA

in collaborazione con IMARTS

A grande richiesta nuove repliche

ANASTASIA

Il MUSICAL dell’anno!

Libretto di Terrence McNally

Musiche di Stephen Flaherty

Testi di Lynn Ahrens

Traduzione e adattamento delle parole delle canzoni Franco Travaglio

Parole delle canzoni del film d’animazione Ernesto Brancucci

Regia di Federico Bellone

TORINO – Teatro Alfieri dal 26 al 30 novembre 2025

BERGAMO – ChorusLife Arena dal 4 al 7 dicembre 2025

JESOLO – Palazzo del Turismo dall’11 al 14 dicembre 2025

NAPOLI – Palapartenope dal 3 all’11 gennaio 2026

BOLOGNA – Europa Auditorium dal 14 al 18 gennaio 2026

ROMA – Teatro Brancaccio dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026

BITRITTO – BARI – Palatour dal 4 all’8 febbraio 2026

ANASTASIA il musical si ispira al film distribuito dalla Twentieth Century Fox Motion Pictures

per accordo speciale con Buena Vista Theatrical

edall’opera teatrale di Marcelle Maurette adattata da Guy Bolton

ANASTASIA è presentato in accordo con Concord Theatricals Ltd



Il successo di “ANASTASIA il Musical” continua e si aggiungono nuove date dopo aver registrato per ogni replica sold out e raggiungendo oltre 50.000 spettatori a Milano.

Riconosciuto come miglior musical dell’anno, i produttori di “THE PHANTOM OF THE OPERA”, BROADWAY ITALIA in collaborazione con IMARTS, annunciano nuove repliche.

Il sipario dei Teatri ed Arene continua ad aprirsi su “Anastasia – il Musical”

“ANASTASIA, il Musical” si afferma sempre di più il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati nei maggiori teatri italiani. La pièce, portata in scena da un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, ha saputo conquistare il cuore di un ampio pubblico, testimoniato dai numeri record raggiunti nelle principali città italiane.

Dopo la presentazione ufficiale delle nuove date per la tournée 2025/2026 realizzata con ampio eco mediatico al Galà della Stampa, i produttori di ANASTASIA – il Musical, Broadway Italia in collaborazione con i IMARTS, annunciano così altre nuove tappe.

Dalla sua prima messa in scena, “ANASTASIA il Musical” ha accolto un pubblico eterogeneo, abbracciando famiglie, giovani e appassionati di teatro. Un risultato più che positivo che afferma il successo del musical. Ogni replica ha visto la platea entusiasta applaudire calorosamente, con standing ovation con l’apprezzamento generale per una produzione internazionale che unisce musica, danza e narrazione con maestria alla stessa stregua di un musical di Broadway grazie alla geniale regia di Federico Bellone.

“ANASTASIA, il Musical” è stato accolto con calore ed emozione dal numeroso pubblico presente alle performance realizzate nei principali Teatri Italiani. I numeri sottolineano come lo spettacolo sia diventato un cult.

I numeri di “ANASTASIA, il Musical”

Al teatro Arcimboldi di Milano sold out con oltre 46.000 spettatori, al Teatro Alfieri di Torino sold out con oltre 8.000 spettatori, al Teatro Brancaccio di Roma sold out con oltre 10.500 spettatori, al Teatro Politeama Rossetti di Trieste sold out con oltre 9.000 spettatori e al Mandela Forum di Firenze ad oggi con oltre 7.000 spettatori.

Le date complete della nuova tournée che includono tappe in diverse città, per far rivivere l’emozionante storia sul palcoscenico dei teatri ed arene in Italia:

TORINO – Teatro Alfieri dal 26 al 30 novembre 2025

BERGAMO – ChorusLife Arena dal 4 al 7 dicembre 2025

JESOLO – Palazzo del Turismo dall’11 al 14 dicembre 2025

NAPOLI – Palapartenope dal 3 all’11 gennaio 2026

BOLOGNA – Europa Auditorium dal 14 al 18 gennaio 2026

ROMA – Teatro Brancaccio dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026

BITRITTO – BARI – Palatour dal 4 all’8 febbraio 2026



Anastasia, il film d’animazione che ha conquistato una generazione di adulti e bambini, viene così presentato in una importante vetrina durante la settimana del Festival di Sanremo, continuando il successo e l’affermazione di una grande opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, e che porta la firma di Federico Bellone coadiuvato da Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.

Personaggi iconici e musiche memorabili

Particolarmente apprezzata sia dal pubblico che dalla critica l’interpretazione di Sofia Caselli, Anya sul palco in cui si intravede nel primo atto, una determinata, giovane donna alla ricerca della verità sulle proprie radici e sul suo passato; nel secondo una fiera nobildonna, dal portamento regale. La performer svela il suo carisma interpretativo non solo nelle canzoni già conosciute del film (Quando viene dicembre, Cuor non dirmi no), ma soprattutto grazie ai nuovi brani del musical, tradotti da Franco Travaglio, dai quali traspare l’emotività di ciascun personaggio.

Con la magia della musica dal vivo diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, che dirige brani indimenticabili come “Quando viene dicembre” o “Viaggio nel passato”, ANASTASIA, il Musical trasporta gli spettatori in un’epoca di sfarzo, mistero e passione per seguire le vicende di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l’unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov. Un’avvincente avventura, tra intrighi politici e colpi di scena, che riesce a creare una nuova vita ai personaggi della storia in un viaggio verso la verità e l’amore con un’emozionante colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

Anastasia non è solo un musical, ma un’esperienza teatrale indimenticabile che lascia il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena in un vortice di emozioni, tra amore, mistero e speranza.

“Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato fatto di eleganti palazzi e di feste grandiose. L’anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie. Stavamo festeggiando il trecentesimo anniversario dell’ascesa al trono della nostra famiglia, e quella sera nessuna stella era più brillante della nostra dolce Anastasia, la mia più giovane nipote”.

Con queste toccanti parole, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione del 1997 e proprio da tutto ciò nasce l’ispirazione alla realizzazione di ANASTASIA Il Musical.

Sfarzo, eleganza e prospettiva

L’allestimento italiano restituisce al pubblico lo sfarzo e l’eleganza di un’epoca tramontata, grazie a una visione prospettica dell’impianto scenografico, di particolare impatto visivo quando i personaggi si trovano all’interno del Palazzo d’Inverno. Non mancano gli effetti speciali e le efficaci illusioni come i lampadari che crollano dal soffitto, così come i fantasmi del passato che danzano in aria; la locomotiva di un treno in corsa verso Parigi (omaggio al primo film proiettato dai fratelli Lumière) per chiudere con una tempesta di neve in teatro. Per intensità emotiva e sforzo produttivo, è il musical ideale cui assistere per tutti.

ANASTASIA

La storia della piccola principessa è stata oggetto di numerosi film, a partire dal classico con Ingrid Bergman nel ruolo di Anastasia e Yul Brynner in quello del generale Bunin, versione realistica del Dimitri animato. Il film del 1956 e diretto da Anatole Litvak, valse l’Oscar a Bergman come Miglior Attrice Protagonista.

Mentre è del 1997 il film d’animazione, diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e distribuito dalla 20th Century Fox. La pellicola cinematografica è stata accolta con grande entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica che ne ha peraltro elogiato le esibizioni vocali e la colonna sonora. Nella versione italiana, i brani Quando viene dicembre o Viaggio nel passato sono interpretati dalla cantante Tosca (quest’anno nominata testimonial della Festa della Musica presso il Ministero della Cultura) che doppia proprio la protagonista Anya. Il personaggio di Dimitri è invece doppiato da Fiorello che in alcuni brani duetta con Tosca.

La storia si ispira alla leggenda della Granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia. È il 1916 e da San Pietroburgo ha inizio l’incredibile avventura della principessa Anastasia, la giovane figlia di Nicola II, ultimo zar di Russia. Sono gli anni della Rivoluzione Russa che infuoca le piazze e gli animi del popolo e che segnerà presto la tragica fine delle atmosfere scintillanti delle feste di palazzo e dell’intera dinastia dei Romanov. Sopravvivono agli assalti l’imperatrice madre e la giovane nipote Anastasia

Qualche anno più tardi, ritroviamo Anya, ormai giovane donna senza famiglia né ricordi, pronta ad intraprendere il suo personale viaggio lontano dall’orfanotrofio in cui è cresciuta, sulla strada che la porterà a Parigi, verso il sogno di scoprire la propria identità e soprattutto verso l’amore. Lungo il suo viaggio, Anya incontra Dimitri ed il suo amico Vlad, due simpatici truffatori alla ricerca di una sosia della principessa da presentare all’imperatrice madre in cambio di 10.000 rubli; insieme si recano a Parigi per reclamare l’eredità che spetta di diritto alla principessa Anastasia.

NOTE DI REGIA

“Il musical Anastasia è un sogno per me. Noi degli anni ’80, cresciuti durante “la rinascita” della Disney, con cartoni animati come La bella e la bestia, La Sirenetta e Aladdin, collochiamo la granduchessa russa tra gli stessi magici e nostalgici ricordi di un tempo che fu, non troppo lontano, in cui la luce del sole al tramonto sembrava più bella, le melodie più sconvolgenti e la qualità molto più alta, almeno per quello che io possa pensare.

Il cartone animato del 1997 infatti, scritto da premi Tony, Olivier (gli Oscar del teatro), e Emmy, che veniva da un film omonimo che valse l’Oscar a Ingrid Bergman, è rimasto nei cuori di diverse generazioni.

Le sue canzoni “Cuor non dirmi no” e “Quando viene dicembre” sono ancora cantate a memoria oggi in seguito alla celebre edizione della cantante Tosca e, grazie a questa nuova versione con musica dal vivo, puntiamo a travolgere ancora, con orchestrazioni sinfoniche e anche tante nuove canzoni oltre alle iconiche, le famiglie d’Italia e del mondo, grazie al futuro tour internazionale.

In Italia la traduzione sarà quella del film e di Franco Travaglio, il più accreditato adattatore nazionale di musical. E l’unico team Italiano che ha dato vita a nuove produzioni teatrali ormai in quasi tutti i continenti, raggiungendo anche il prestigioso West End di Londra, e in seguito all’enorme successo del nuovo Phantom, racconterà la leggenda della “principessa” in cerca di sé stessa attraverso i migliori interpreti italiani, una grande scenografia dalle scioccanti prospettive ottocentesche, costumi imperiali, effetti luce drammatici e tanti effetti speciali, tra cui una tempesta di neve in teatro, fantasmi del passato che danzano nell’aria e un treno in corsa verso Parigi!

Con queste parole Federico Bellone racconta il senso di ANASTASIA Il Musical nella sua narrazione in scena nella nuova tournée in Italia ed in programma in tour mondiale.

ANASTASIA IL MUSICAL – IL TEAM CREATIVO

FEDERICO BELLONE – REGIA & SCENOGRAFIE

CHIARA VECCHI – REGIA ASSOCIATA & COREOGRAFIE

FRANCO TRAVAGLIO – TRADUZIONE E ADATTAMENTO DELLE PAROLE DELLE CANZONI

ERNESTO BRANCUCCI – PAROLE DELLE CANZONI DEL FILM D’ANIMAZIONE

GIOVANNI MARIA LORI – SUPERVISIONE MUSICALE

CLARA ABBRUZZESE – SCENOGRAFIE

CARLA RICOTTI – COSTUMI, ACCONCIATURE, TRUCCO

VALERIO TIBERI – DISEGNO LUCI

EMANUELE AGLIATI – DISEGNO LUCI ASSOCIATO

POTI MARTIN – DISEGNO FONICO

PAOLO CARTA – ILLUSIONI & EFFETTI SPECIALI

DOUG BESTERMAN – ORCHESTRAZIONI ORIGINALI

PINO PERRIS – DIREZIONE ORCHESTRAZIONI ITALIANE

MAURIZIO SANSONE – DIREZIONE ORCHESTRAZIONI ITALIANE

ELISA FAGA’ – VOCAL COACH/DIREZIONE VOCALE

PREVENDITE

VIVATICKET e TICKETONE

www.anastasiaonstage.com

www.internationalmusic.it