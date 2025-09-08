Il museo viaggiante delle Mg rende omaggio ai Romeo

Appassionati di auto d’epoca sportive del noto marchio inglese MG (Morris Garage) fondato negli anni Venti saranno domani a Montalbano Jonico e a Cirigliano ( Matera) nei luoghi che hanno visto nascere e vivere la famiglia Romeo, nota per aver fondato le velocissime auto da corsa della casa di Arese. Per l’occasione la comitiva si soffermerà e visiterà i ”Palazzi” che sono tanta parte della storia dei Romeo, descritta con dovizia di particolari dallo scrittore e giornalista Vincenzo Maida in un richiestissimo volume edito da Altrimedia.



Un tuffo nel passato, con l’apporto della Pro Loco e del programma dell’Apt Basilicata ”Turismo delle Passioni’, tra veicoli di varie epoche della serie MgA, roadster, Mark, Td e via elencando che incroceranno, tra calanchi e sotto la torre d’argento, le Alfa nate dalla lungimiranza e dallo spirito imprenditoriale dell’ingegner Romeo. Motori e turismo, con l’auspicio che gli appassionati della Mg facciano da apripista per altri appassionati. Visitate Montalbano e Cirigliano, e dintorni, lungo l’itinerario del ”Biscione”.

